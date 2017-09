JGA Idee gesucht für Ihren Junggesellinenabschied in München?

JGAEin Junggesellinnenabschied soll nicht einfach nur Spaß machen, sondern ein unvergessliches Erlebnis für die Braut und Ihre Freundinnen sein. Eine Erinnerung fürs ganze Leben mit den engsten Vertrauten. Wieso nicht unter Mädels das Thema Styling oder Wellness einbauen? Jede Frau schwärmt für dieses Thema. Die Firma beautystyle hat sich hierzu verschiedene Beautypartys einfallen lassen. Damit der Junggesellinnenabschied unvergesslich wird.Zum BeispielWellnessgruppenpaket / Freundinnen-TagDem Alltag entfliehen und mit Beautytreatments und Gruppenspaß aufpeppen. Erleben Sie mit Ihren Freundinnen einen unvergesslichen Beauty-Tag. Zur Einstimmung werden Sie mit einem Begrüßungsgetränk empfangen. Dann folgt ein gemeinsames Gesichts-Spa. Hier wird gleich in der Gruppe Hand angelegt. Das Spa beinhaltet eine Abreinigung, ein Enzympeeling, eine Lifting-Ampulle und eine Maske. Während der Einwirkphase werden die Hände mit einem Handpeeling und einer anschließenden Packung gepflegt. Zur Stärkung können Sie sich mit einem Snack und Cappuccino verwöhnen lassen. Im Anschluss folgen die Gestaltung eines Make-ups und ein Haarstyling. Erlebnisfotos halten den Event in bleibender Erinnerung.Dauer: ca. 4-5 Std.Preis: 115,-EUR pro Person ab 5 PersonenStylingpartyAuf zur Stylingparty! Einmal von Profis geschminkt und frisiert. Die Profis von beautystyle verraten Ihnen und Ihren Freundinnen die geheimen Tipps und Tricks fürs perfekte Styling - ob zum Weggehen, zu speziellen Events oder zur Hochzeit! Die Stylingparty wird mit einem Glas Prosecco und einem Vorher-/ Nachher Foto abgerundet.Dauer: ca. 3 Std Preis: 79,-EUR pro Person ab 5 PersonenMake-up WorkshopHier legt jeder Teilnehmer gleich selbst Hand an. Schritt für Schritt wird gelernt wie ein typgerechtes,perfektes Make-up selbst gestaltet wird. Auch stellen wir Ihnen gerne einen Make-upWorkshop mit einem speziellen Thema zusammen. Zum Beispiel: Das typgerechte Make-up, BusinessMake-up, Party Make-up, Smokey Eyes Make-up, Gala Make-up usw... (pro Workshop kannin der Gruppe nur ein Thema gewählt werden)Dauer: ca. 2 Std.Teilnehmerzahl: ab 5 Personen bis 20 Personen Preis pro Teilnehmer: 55,-EURNähere Infos unter: www.beauty-style-muenchen.de/beautypartyfreundinnen-tagjunggesellinnenabschied/ Gleich buchen und Termin sichern unter: info@beauty-style-muenchen.de



Bildinformation: JGA Spaß bei beautystyle (Bildquelle: fotolia)