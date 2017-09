Tolle Buchtipps aus dem Kindereck!

Kennen Sie das Kindereck? Hier gibt es tolle Buchtipps für Kinder!Nach den Genres• ABENTEUER• ANTHOLOGIEN• BUNT GEMISCHT• DETEKTIV-GESCHICHTEN• ENTSPANNUNG• FABEL• FAMILIE• FANTASIE• FANTASTISCHE GESCHICHTEN• FROSCH WG GESCHICHTEN• HEXEN, ELFEN, KOBOLDE UND TROLLE• KOCHBUCH• KRIMI• MUTMACHER• MÄRCHEN UND GESCHICHTEN• NATUR UND UMWELT• SACHBUCH• SCHLURI SCHLAMPOWSKI• TIERE• WEIHNACHTEN• ZWERGE, FEEN UND RÄUBER• KARINA-VERLAG• DIE BÜCHER DES BARNABAS ROSENSTENGEL• HÖRBÜCHER• KINDERBUCH-ILLUSTRATORIN JUDITH BECK-MEYERgeordnet, fällt es nicht schwer, das richtige Buch für den Sprössling auszuwählen.Links führen den Interessenten direkt zur Verkaufsseite. Einfacher geht es nicht!Eine kleine Auswahl:Sammelband der schönsten Kinderbücher von Doris SchmollMit ihren bereits erfolgreich auf dem Buchmarkt erschienenen 8 Kinderbüchern hat die Autorin und Künstlerin Doris Schmoll mit diesem Sammelband ein Kinderbuch erschaffen, das mit seinen farbigen Illustrationen Kinderherzen höher schlagen lässt.Die Autorin begleitet die Kinder bei Hexe Paulas Abenteuern, Karotten-Lotti, die sich auf eine große Reise begibt, Ochse Carlos, der einen Musikwettbewerb organisiert, lässt Nilpferd Emmas Traum Wirklichkeit werden, erzählt von der Kuh Lilly, die sich auf die Ferienzeit freut, berichtet vom kleinen Stern, dem es im Himmel zu langweilig geworden ist und lässt Kinder an Lisas Vorweihnachtszeit teilhaben, die zur schönste Zeit im Jahr wird.http://www.amazon.de/Sammelband-sch%C3%B6nsten-Kinderb%C3%BCcher-Doris-Schmoll/dp/3839139457/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1463307350&sr=1-4Klanggeschichten für Kinder von Ilka KöhlerGemeinsam mit Ihren Kindern können Sie mit diesen Geschichten erleben, wie unsere Umwelt klanglich illustriert werden kann und auf welch vielfältige Weise auch unser Körper als Instrument dienen kann. Fördern Sie neben der Freude an der Musik auch die Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen. Für jede dieser Geschichte ist der Instrumenteneinsatz speziell beschrieben und alle Instrumente wurden noch einmal einzeln aufgeführt. So können die Geschichten einfach umgesetzt und mit Freude klanglich untermalt werden.http://www.amazon.de/Klanggeschichten-f%C3%BCr-Kinder-Ilka-K%C3%B6hler/dp/3867402361/ref=pd_sim_b_3?ie=UTF8&refRID=1PA62E0Z0VYJFV0T9BSJImmer diese Menschen von Annette PaulEin Goldhamster, ein Wellensittich, eine Katze, ein Pony, ein Hund und ein Frosch erzählen aus ihrem Leben. Nicht immer sind sie von ihren Menschen begeistert. Manchmal reißen sie auch aus und erleben Abenteuer.http://www.amazon.de/Immer-diese-Menschen-Annette-Paul-ebook/dp/B006UHKQT2/ref=asap_bc?ie=UTF8Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde von Christine ErdiçDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.http://www.amazon.de/Geschichten-Reich-Hexen-Elfen-Kobolde/dp/3735790720/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1414146279&sr=8-1Quendolin der Zauberer von Ingeburg FreigangQuendolin wird mit seinen Zippezappe - Reimen die Kinder ermuntern, selbst Überleitungen zwischen Reimen und Geschichten zu erfinden: Dabei werden auf spielerische Weise die Sprechwerkzeuge geschult, sowie die Sprach - und Lesekompetenz gefördert. Kindern, denen es schwerfällt sich zu Dingen zu äußern, wird es auf diese lockere, lustige Art leicht gemacht, sich sprachlich zu artikulieren. Sie erlangen Sprechsicherheit und entdecken plötzlich Lust, sich am Gesprächsalltag zu beteiligen. Im Buch hilft der Assistent Quendolin, der die Kinder durch die Welt der Wörter, Sätze, Rätsel und Geheimnisse der Sprache führt. Den Kindern und Eltern rät er, doch selbst einmal den Zauberhut zur Hand zu nehmen und neue Reime und Geschichten zu zaubern, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Viel Spaß und Kreativität wünscht Ihre Ingeburg Freigang.http://www.amazon.de/Quendolin-Zauberer-Ingeburg-Freigang/dp/3734738318/ref=tmm_pap_title_0Die Abenteuer des kleinen Finn von Britta KummerDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.http://www.amazon.de/Abenteuer-kleinen-Finn-Britta-Kummer/dp/3844815996/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1340346302&sr=1-1Elfenzauberei von Heidi DahlsenFrederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?http://www.amazon.de/ElfenZauberei-Heidi-Dahlsen/dp/1492860336/ref=la_B00BGO2516_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1414159698&sr=1-5Der liebe Wolf und die traurige Häsin von Sonja KabothEine unglaublich und spannende Geschichte von einem einsamen Wolf , der sein Leben völlig umkrempelt, nur noch Gutes wünscht und dies auch vorlebt. Von einer traurigen Häsin, die alles verlor , die nur noch Trauer kennt, verzweifelt ist und sich am liebsten nur noch verkriecht. Die irgendwann zufällig an einen völlig fremden - unbekannten Wolf gerät, mit dem sie viele Abenteuer meistert. Das mit reichlich Angst, welche besiegt werden muss. Schließlich gewinnt das Vertrauen, wie alles im Leben Vertrauen braucht ... Erst wesentlich später glaubt sie diesem Wolf und wird durch ihn eines Besseren belehrt. Sie lernen voneinander und bauen sich gegenseitig auf, wollen gemeinsam an das Gute glauben.http://www.amazon.de/liebe-Wolf-die-traurige-H%C3%A4sin/dp/3864401461/ref=la_B00J8WJPFM_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1414840172&sr=1-2Zauberbann über Mystica von Rotraud Falke-HeldIn dem geheimnisvollen Land Mystica lebt die Hexe Rosalia gemeinsam mit der Katze Pilar und dem Hund Adolar. Sie ist eine Außenseiterin und wird schließlich sogar vom Herrscher des Zauberreichs aus dem Hexenzirkel ausgeschlossen.Durch ein Naturereignis öffnet sich das Tor zwischen Menschenwelt und Mystica. Zwei Kinder betreten das fremde Land und freunden sich mit Rosalia an. Eines Tages verletzen einige Hexen das Gesetz und greifen in die Natur ein. Das erzürnt die Naturgeister, die das gesamte Zauberreich mit einem Bann belegen. Nur eine ausgewählte Schar von Geschöpfen beider Welten kann die Geister besänftigen. Aber allein Rosa hat Kontakt zu anderen Wesen....http://www.monolith-verlag.de/catalog/product_info.php?products_id=48&osCsid=8668cea589042654f4bb85cf698449d6Die Zibbelchen von Winfried StegerHelli und Winni sind echte Umweltschützer. Sie bekämpfen den Müll im Wald und helfen Tieren in Not. Doch eine Pappschachtel wiegt für sie so viel, wie für uns ein Kleiderschrank. Denn Helli und Winni sind nicht so, wie wir...Sie sind kinderhandgroße Pflanzenwesen, die Zibbelchen genannt werden und im Wald leben. Sie stehen unter dem Schutz der mächtigen Eiche Eidura Eichenblatt.Ein Zibbelchen zu sein ist lustig, sehr aufregend und spannend. Doch manchmal ist es auch traurig, wenn die kleinen Kreaturen mit ihrer wichtigen Aufgabe ganz alleine sind.Was man alles erlebt, wenn man so winzig klein ist, erlebt ihr zusammen mit Helli und Winni in diesem Buch mit 16 Geschichten.Der Umwelt zuliebe wurde dieses Buch auf FCS zertifiziertem Recycling Papier in einer Kölner Druckerei gedruckt. Der Einband ist im robusten Hardcover mit Fadenbindung gefertigt.Die Herausgeber dieses Buches legen Wert darauf, den Druckprozess nicht ins Ausland zu verlagern.Besonders geeignet für Kinder von 4-8 Jahren und Erwachsene, die sich eine kindliche Ader erhalten haben.http://www.amazon.de/Die-Zibbelchen-Winfried-Steger/dp/3981620208/ref=tmm_hrd_title_0?ie=UTF8&qid=1414307147&sr=1-1Mehr Bücher finden Sie im Kindereck! Stöbern lohnt sich!©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç