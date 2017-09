myQ: Innovatives Messekonzept für Weiterbildung und Entwicklung gastiert vom 24.-25. November 2017 in München

Wer sich für berufsbegleitende Weiterbildung interessiert, wird schon oft vor dem Dilemma gestanden haben: Die thematisch passenden Messen richten sich entweder an junge Berufseinsteiger oder direkt an Personalverantwortliche und HR-Experten. Diese Lücke schließt jetzt die neue Weiterbildungsmesse myQ: Nach einem erfolgreichen Start im Frühjahr in Düsseldorf wird die Messe für Weiterbildung und Entwicklung als nächstes in München Station machen. Am 24. und 25. November haben Bildungsinteressierte die Möglichkeit, sich im MTC München zu informieren sowie inspirieren und fundiert beraten zu lassen.Vor Ort sind zahlreiche renommierte Weiterbildungsanbieter wie die IE Business School, der VWA Bundesverband oder die IHK Akademie München und Oberbayern. Außerdem stellen maßgebliche Verbände, Institutionen, Coaching-Akademien, Business Schools, Online-Learning-Plattformen und Institute ihre Programme vor.Thematisch fächert sich das ganzheitliche Konzept vom Bereich Wirtschaft, Gesellschaft, Arbeit, Verkauf und Gesundheit bis zur digitalen Transformation und den wichtigsten Soft Skills. HR-Verantwortliche sowie Unternehmer, Manager und Mitarbeiter, die ihre Karriere auf das nächste Level bringen wollen, finden auf der myQ ein breites Spektrum an Angeboten: Angefangen bei berufsbegleitenden Weiterbildungen über berufsbezogene Schulungsprogramme für Mitarbeiter und Führungskräfte bis hin zu Fern-, Wochenend- oder Abendstudiengängen.Das Besondere an dem Format ist neben der Möglichkeit zum direkten Austausch für Unternehmen und an der eigenen Entwicklung interessierter Menschen vor allem das fundierte Vortragsprogramm. Beratungshäuser, Trainer und Coaches liefern den Besuchern in Vorträgen und Workshops zielführende Impulse für die berufliche Weiterentwicklung.Zu den Rednern gehören neben David Nitschke der Quadriga Hochschule Berlin und Dr. Alexandra Wuttig der IE Business School auch die Vertriebskoryphäe Martin Limbeck. Der Gründer der Martin Limbeck Training Group verrät in seinem Vortrag „Erst schaufeln, dann scheffeln“ die vier kritischen Erfolgsfaktoren, die jeder Karriere den Turbo-Boost verpassen. Außerdem spricht Verkaufs- und Marketingexperte Stephan Heinrich zum Thema Content Marketing, Sebastian Seidel von TwinC über Virtual Reality in der Weiterbildung.Eva Ernst, Co-Founder der myQ Weiterbildungsmesse, über das Konzept: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine ganzheitliche Plattform für den Austausch rund um das Thema Weiterbildung und Entwicklung zu schaffen, die es so bisher nicht gab. Berufliche Weiterbildungen und lebenslanges Lernen sind das Thema der Zukunft. Natürlich lassen sich alle nötigen Informationen und Angebote auch im Internet finden. Doch gerade Privatleute fühlen sich von dem Angebot oft erschlagen. Ist eLearning das Richtige für mich oder besser eine berufsbegleitende Weiterbildung mit Präsenzveranstaltungen? Mit der myQ bieten wir Unternehmen und Privatleuten eine persönliche Plattform, auf der sie Antworten auf Fragen wie diese erhalten und Erfahrungen austauschen können.“Das detaillierte Programm sowie Informationen zu den Ausstellern gibt es auf der myQ-Website unter www.myq-messe.de/standorte/myq-muenchen/aussteller-und-programm.Über myQDas Konzept der myQ Messe für Weiterbildung und Entwicklung schließt die Lücke zwischen Absolventen-, Job- und Fachmessen für Personaler. Sie bietet einen direkten Austausch zwischen Bildungsanbieter und -nachfrager mit lokalem sowie regionalem Fokus. Das Vortragsprogramm und Einzelcoachings in der Coaching-Zone garantieren fachlichen wie individuellen Mehrwert. Mediapartner sind unter anderem die Martin Limbeck Training Group, der GABAL-Verlag, Kursfinder.de, Human Resources Manager, Cosmopolitan und Münchner Merkur. Weitere Informationen unter #myQMesse und www.myq-messe.de.Parallel zur Weiterbildungsmesse myQ München findet der Coaching Tag der ICF statt, mit einem internationalen Premiumkongress am Freitag und einem offenen BarCamp am Samstag: www.coachingtag.com.Über den Veranstalter Exibit OneExibit One steht für fundierte Veranstaltungserfahrung, Leidenschaft für Marketing und Vertrieb sowie konsequente Kundenorientierung. Das Team entwickelt innovative eigene Messeformate inklusive Vermarktungsstrategien. Internationalen Messeunternehmen bietet Exibit One eine umfassende Repräsentanz von Vertriebsunterstützung bis zu PR & Marketing. Weitere Informationen unter www.exibit.one.



Bildinformation: myQ Messe für Weiterbildung und Entwicklung