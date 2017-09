Öffentliche Beteiligung an aktueller Studie über EU Datenschutz Grundverordnung des bmvit: Lassen sich Big Data, Innovation und Datenschutz vereinen?

Im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) untersucht ein Forschungsteam bestehend aus cbased (Community-Innovation Systems), SBA Research, und der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), wie sich die im Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grundverordnung (DS GVO 2016/679) auf Big Data und die Innovationskraft auswirkt und ruft zur öffentlichen Beteiligung von BürgerInnen, Unternehmen und ExpertInnen auf.Die europaweit geltende Datenschutz-Grundverordnung beinhaltet strenge Vorschriften zum Umgang mit personenbezogenen Daten. In der aktuellen Studie von cbased, SBA, und der WU Wien werden die neuen Auflagen hinsichtlich der Verarbeitung, Löschung, Anonymisierung und der Transparenz von Daten untersucht und innovationspolitische Empfehlungen gegeben.Die Rohfassung der Studie wurde auf Discuto.io, der führenden Plattform für gemeinsame Entscheidungsfindung, online publiziert und soll nun öffentlich diskutiert werden. Das Forschungsteam möchte Wissen, Meinungen und Expertise von außen einholen, und lädt interessierte BürgerInnen, Unternehmen und ExpertInnen dazu ein, an der Diskussion “Big Data, Innovation und Datenschutz” teilzunehmen. Die Studie kann online eingesehen werden. TeilnehmerInnen können bis zum 09.10.2017 einzelne Absätze kommentieren und bewerten.Die zentralen Fragen der Studie sind:● Ist Big Data mit dem Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grundverordnung im Mai 2018 in Europa Geschichte? Wenn ja, ist das gut so?● Wird Innovation massiv behindert oder gibt es Wege trotzdem neue Produkte und Dienstleistungen einzuführen?● Etabliert die DS-GVO ein neues Paradigma und stellt sich Europa damit vollends ins Abseits in der Welt der digitalen Plattformen, Big Data und Machine Learning?Im Anschluss wird der Input der TeilnehmerInnen in die Studie eingearbeitet und die Ergebnisse werden als Handlungsempfehlungen an das bmvit weitergegeben.Der Link zur öffentlichen Konsultation: www.discuto.io/de/consultation/29627 Über cbasedDie crowdbasierte Innovationsberatung cbased unterstützt Unternehmen, Regierungen und Institutionen bei dem strategischen Management von Entscheidungen und Innovationen seit 2010. Durch die Kombination von wissenschaftlicher Forschung, crowdbasierten Online-Tools wie Discuto.io und Prozessmanagement, hilft cbased dabei das Wissen aller Stakeholder zu nutzen, um gemeinsam bessere Entscheidungen zu entwickeln.Über SBA ResearchDas 2006 gegründet SBA Research ist mit mehr als 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mittlerweile das größte Forschungszentrum Österreichs, das sich exklusiv mit Informationssicherheit beschäftigt. Das Zentrum ist Teil des österreichischen COMET-Exzellenzprogramms (COMET – Competence Centers for Excellent Technologies) und baut eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft: IT-Sicherheitsforschung soll sowohl hohen Praxisnutzen als auch relevante Grundlagenforschung aufweisen. Gemeinsam mit Partnern und Kunden werden Lösungen erarbeitet, die wissenschaftliche, wirtschaftliche und politische Erfordernisse erfüllen.Über WU WienDie WU (Wirtschaftsuniversität Wien) wurde im Jahre 1898 als „k. und k. Exportakademie“ gegründet. Heute zählt sie über 23.000 Studierende aus dem In- und Ausland und ist eine der größten wirtschaftswissenschaftlichen Universitäten Europas. Sie zeichnet sich durch ein attraktives Studienangebot (zwei Bachelorprogramme, 15 Masterprogramme, zwei Doktorats- und drei PhD-Programme) und eine breite Palette an Spezialisierungen und Forschungsrichtungen aus. Die WU steht für exzellente, forschungsgeleitete Lehre. Sie sieht sich nicht nur als Vermittlerin von Grundlagenwissen der Wirtschaftswissenschaften, sondern als ein Ort des interdisziplinären Arbeitens, der Förderung lösungsorientierter Denkweisen und der kritischen Reflexion.Über das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) verantwortet den Erhalt und Ausbau der österreichischen Infrastruktur. Dazu gehört neben den klassischen Verkehrsnetzen auch das Telekommunikationsnetz. Zusätzlich fördert das bmvit die Entwicklung neuer Technologien an Universitäten und in heimischen Betrieben, um den Standort Österreich fit für die Zukunft zu machen. Dabei spielen die Digitalisierung in allen Lebensbereichen und der Einsatz sowie die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) eine wesentliche Rolle.Über Discuto.ioDiscuto.io ist Europas führende Plattform für gemeinsame Entscheidungsfindung. Europäische Regierungen, Institutionen, Städte und Organisationen nutzen Discuto, um Stakeholder und die interessierte Öffentlichkeit bei der Ideengenerierung, der Diskussion von Vorschlägen und Dokumenten, der Konsensfindung und dem gemeinsamen Treffen von Entscheidungen zu beteiligen.