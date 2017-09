Schneebesen von Kitchen Craft erweisen sich als Alleskönner

Köln, 29.09.2017 – Schneebesen sind beim Backen und Kochen unverzichtbare Küchenhelfer. Mit ihnen werden Soßen, Sahne sowie Cremes vermengt oder Eischnee aufgeschäumt. Schneebesen von Kitchen Craft stehen dabei für robuste Verarbeitung und zeitloses Design.Schneebesen offenbaren sich beim Arbeiten in der Küche als echte Multitalente. Mit ihnen vermischt man nicht nur einfach Soßen oder Zutaten. Denn auch beim Backen sind Schneebesen von Kitchen Craft oder anderer Hersteller ein kaum zu ersetzender Küchenhelfer. Mit Schlagbesen rühren Backenthusiasten flüssige Teige an, schlagen Cremes auf oder den Eischnee steif.Schlagbewegung bringt Volumen in MassenDas Konstruktionsprinzip der Schneebesen von Kitchen Craft und anderer Hersteller bleibt dabei recht einfach: Mehrere Drahtschlingen unterschiedlicher Anzahl führen aus einem stabilen Griff heraus und auch wieder hinein. Bei der Zubereitung von Speisen führt man durch die schnellen Rotationsbewegungen des Rührbesens Luft in die Massen ein. Dadurch entstehen Luftbläschen, die durch die Drahtschlingen des Schneebesens wieder zerkleinert werden. Auf diese Art und Weise kommt Volumen in die Massen.Das Material der Schneebesen kann recht unterschiedlich sein. Der Griff besteht entweder aus Metall, Holz oder Kunststoff. Die Schlingen sind in der Regel aus Metall gefertigt. Manchmal werden diese noch mit Silikon überzogen.Schneebesen von Kitchen Craft – Robust mit edler OptikKitchen Craft zählt zu den renommiertesten und auch ältesten Marken auf dem Markt für Backzubehör. Schneebesen von Kitchen Craft sind für ihre robuste Verarbeitung bekannt. Viele Schneebesen von Kitchen Craft sind aus stabilem Edelstahl gefertigt. Dabei verzichtet das britische Unternehmen mitunter auf farbliche Details und belässt ihre Schlagbesen in einer zeitlosen Edelstahl-Optik. Einige Schneebesen von Kitchen Craft sind hingegen mit Silikon überzogen und setzen dezent farbliche Akzente. Die silikonbeschichteten Schneebesen von Kitchen Craft schonen Oberflächen von Rührschüsseln, Pfannen oder Töpfen. Dies kann besonders wichtig sein, wenn diese Behälter mit einer empfindlichen Antihaft-Beschichtung ausgestattet sind. Die Schneebesen von Kitchen Craft können im Onlineshop von MeinCupcake.de unter www.meincupcake.de/shop/Backzubehoer-und-Kuechenhelfer/Schneebesen/ erworben werden.Über die CAKE MART GmbHMeinCupcake.de ist die Anlaufstelle rund um das kreative Backen und die individuelle Tortendekoration im Internet. Der Onlineshop wird von der CAKE MART GmbH in Köln betrieben. Seit 2010 finden hier alle Backenthusiasten ein umfangreiches Sortiment aus fast 10.000 Artikeln, das von Backzutaten bis hin zum praktischem Backzubehör vieler bekannter Markenhersteller, wie Nordic Ware, Wilton, Kitchen Craft, Städter oder Dr. Oetker, reicht. Neben dem Onlineshop ist die CAKE MART GmbH auch zusätzlich mit insgesamt drei Filialen in den Innenstädten von Köln, Düsseldorf und Duisburg vertreten.CAKE MART GmbHAndre WernerVogelsanger Straße 35450827 KölnTel.: 0221 / 29980474E-Mail: publicrelations@meincupcake.deWeb: www.meincupcake.de



Bildinformation: Schneebesen von Kitchen Craft erweisen sich als Alleskönner