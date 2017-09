GS YUASA erstmals auf der PVA-Speichertagung

Düsseldorf, September 2017 - GS YUASA ist in diesem Jahr zum ersten Mal auf der 8. Österreichischen PVA-Speichertagung am 10. Oktober in Wien vertreten. Am Infostand der Firma Schmachtl GmbH, USV-(Speicher-)Anlagen-Spezialist, legt der Batteriehersteller den Fokus auf Lithium-Ionen-Speicherbatterien.Die PVA-Speichertagung präsentiert den neuesten Stand im Bereich Stromspeicherung. Für diesen Einsatzbereich zeigt GS YUASA die Li-Ionen-Zelle LIM25H, die 20.000 Lade-/Entladezyklen im zyklischen Betrieb erreicht. Mit dieser Zelle lassen sich extreme Ladezeiten von unter 15 Minuten und Autonomien von wenigen Sekunden bis zu mehreren Stunden realisieren. Jeweils acht oder zwölf dieser Zellen sind in Batteriemodulen mit einer Nennkapazität von 25Ah und einer Nennspannung von 28,8V bzw. 43,2V verbaut. Ein LIM25H-Modul lässt sich mit einem maximalen Strom von 600A laden sowie entladen.Das Lithium-Ionen Batteriemodul LIM50EN lässt sich zu großen Energiespeichersystemen zusammenschließen. Ein Modul besteht aus acht oder zwölf 3,7V-Zellen, sodass sich Nennspannungen von 29,6V oder 44,4V pro Modul bei 47,5Ah ergeben. Mit einem maximalen Strom von 300A bzw. dauerhaft mit 200A lassen sich die Module entladen. Die mittlere Zyklenanzahl beträgt 11.000 Zyklen. Für beide Batterietypen gilt: Höhere Spannungen/Kapazitäten werden durch entsprechende Serien-/ Parallelschaltungen erreicht. Jedes Modul verfügt über ein BMS, welches mit einem übergeordneten Batteriemanagement-Panel (LIBM) verbunden ist.In Verbindung mit den USV-Speichersystemen von Riello-Aros, die von Schmachtl exklusiv in Österreich vertrieben werden, lassen sich die Batterien von GS YUASA zu intelligenten Energiespeichern kombinieren.



Bildinformation: Das Li-Ionen Modul LIM50EN von GS YUASA verfügt über eine hohe Energiedichte und Leistungsfähigkeit.