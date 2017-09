PAKS Gallery eröffnet Galerie in Wien

29 September 2017Wien/ Die PAKS Gallery eröffnet ihre dritte Galerie in Wien.Nach den zwei Standorten im Schloss Hubertendorf in Niederösterreich und im Palais Werndl in Oberösterreich eröffnet die PAKS Gallery ihre dritte Filiale im Dezember 2017 in Wien.Für das Jahr 2018 hat Galerist Heinz Playner eine ausgezeichnete Auswahl an Künstler aus der ganzen Welt getroffen. Einige Werke sind schon eingetroffen und der Galerist freut sich diese den Besuchern zu präsentieren."Wir wollen die Kunst den Menschen näher bringen. Die Kunst inspiriert, die Kunst begleitet uns durch das Leben und hilft oft schwierige Phasen des Lebens durch zu stehen, aber begleitet auch in den glücklichen Momenten. Wir haben in der Galerie Kunst für jeden Geschmack und für jede Preisklasse. Kunst macht die Räume lebendiger und individueller. Ich freue mich für unsere bestehenden und neuen Kunden in Wien näher da zu sein und bei der Auswahl der Kunstwerke behilflich zu sein" - sagt Galerist Heinz Playner.



Bildinformation: Galerist Heinz Playner neben dem Kunstwerk von Francesco Ruspoli