Fast 70 % der Deutschen mit erhöhten Blutfettwerten

Nach einer Veröffentlichung in VITAL.DE haben fast 70 % aller Deutschen erhöhte Blutfettwerte. Das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall etc. bei erhöhten Werten ist bekannt.Besonders betroffen können Diabetiker sein, die unter dem metabolischen Syndrom leiden. Etwa 8 Millionen Diabetiker in der Bundesrepublik Deutschland leiden unter zu hohen Blutzuckerspiegeln und laufen Gefahr, die gefürchteten Spätfolgen der Zuckerkrankheit zu erleiden. Fachleute sprechen oft zusammenfassend vom sogenannten Metabolischen Syndrom, das bedeutet Übergewicht, Bluthochdruck, schlechte Blutfettwerte und ein hoher Blutzucker.Intensive Forschung und Entwicklung haben es jetzt möglich gemacht, eine neues Kontrollsystem zu entwickeln, das für alle Betroffenen oder auch gesundheitsbewussten Patienten eine große Hilfe sein kann:LIPIDOCARE – PLUS - ist das Labor im Taschenformat, das nicht nur in 5 Sekunden mit hoher Präzision, durch den Einsatz der GDH-FAD Teststreifen, den Zuckerwert richtig bestimmt, sondern auch die Werte:Cholesterin totalCholesterin HDLCholesterin LDL und auch dieTriglyzeridein nur 3 Minuten schnell und präzise bestimmt und auch das Verhältnis der Werte zueinander im kristallklaren Display anzeigt.Vorbeugen ist besser als Heilen - das ist die Aufgabe des neuen Systems, das den Patienten rechtzeitig auf Risiken aufmerksam machen kann. Mit Hilfe des LIPDOCARE Plus - Systems haben jetzt alle Patienten die Möglichkeit, viel mehr für ihre Gesundheit zu tun.Diabetiker , die von Ihrem Arzt die Blutzuckerteststreifen per Rezept verordnet bekommen, erhalten jetzt bei der Einreichung eines Quartalsrezeptes über 6 x 50 GLUCO NAVII - Teststreifen das komplette System einschließlich einer Testpackung Lipid - Teststreifen zur Blutfettwert - Bestimmung ohne einen Cent Extrakosten frei Haus geliefert.Patienten, die Selbstzahler sind, erhalten jetzt die 6 x 50 Blutzuckerteststreifen zusammen mit dem neuen LIPIDO - PLUS System und den Testkarten zur Blutfettwertbestimmung zum Sonderpreis von nur € 128,40 frei Haus auf Rechnung geliefert.Die med. wiss. Abteilung der Firma IMACO steht Patienten für alle fachlichen Fragen gerne in der Zeit von 8 - 16:30 von Montag bis Donnerstag unter der Rufnummer 03671/ 357 146 zur Verfügung.IMACO GmbHPeter G Holst



