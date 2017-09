Neuer Lloyd´s Register - Infodienst in Kürze . Topaktuell, fundiert. Kostenfrei.

Neuer LRQA - Infodienst in Kürze . Topaktuell, fundiert. Kostenfrei.Sie benötigen Infos über Zertifizierung, Training, Business Improvement Services, Managementsysteme? Lassen Sie sich ab sofort über die wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Normen, des Qualitäts - und Umweltmanagements, der Prozessoptimierung und - digitalisierung informieren. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen durch frühzeitige und umfassende Information bieten. Gerade in einer Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs, der neuen wirtschaftlichen Entwicklungen sind Informationen der Schlüssel zum Erfolg. Lloyd´s Register informiert Sie mit dem neuen LRQA - Infodienst über die wichtigsten Fakten und Entwicklungen.Jetzt bestellen unter:In Kürze erscheint der neue, kostenfreie und topaktuelle Infodienst über Managementsysteme, Training, Zertifizierung und Business Improvement - Services. Energie, Qualität und Umwelt, Effizienz, Prozesse und Digitalisierung sind Themen der ZukunftMelden Sie sich einfach kostenfrei an unter: www.lrqa.de/kontakt-und-info/news-abonnieren.aspx oder : Carl.Ebelshaeuser@lrqa.comoder +49 (0)221 96757700



Bildinformation: Lloyd´s Register Deutschland GmbH