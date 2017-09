Russland findet trotz Sanktionen allmählich aus der Krise und ist nach wie vor ein bedeutender Absatzmarkt.Nach drei schwierigen Rezessionsjahren wächst die Industrieproduktion wieder. Auch die deutschen Exporte nach Russland stiegen im ersten Halbjahr dieses Jahres um mehr als 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Unternehmen, die in Russland am Ball bleiben, sichern sich trotz Protektionismus sowohl den jetzigen als auch den künftigen Markt.Aber viele von ihnen stehen auch vor der Frage, ob sie über den Export hinaus eine Produktion vor Ort aufbauen oder andere Formen des Geschäftsengagements suchen sollen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.Beim XVI. Wirtschaftstag Russland am 26. Oktober in Mannheimdiskutieren krisenerprobte Praktiker• über Auswirkungen der Krise auf die Gesetzgebung und Geschäftsmentalität,• über Chancen und Hürden beim Export nach Russland unter Sanktionen und Lokalisierungsbestrebungen der russischen Regierung• und über die Gretchenfrage: reiner Export nach oder Produktion in Russland?Programm und Einladung:Ansprechpartner:IHK Rhein-NeckarKompetenzzentrum RusslandDr. Jelena Möbus0621 1709 282oe-gus@rhein-neckar.ihk24.de