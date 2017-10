Versorgungssicherheit – Verantwortung der Verteilnetzbetreiber steigt

Kreuzlingen, Schweiz, 29. September 2017 – Die Verteilnetzbetreiber werden im Rahmen der Entwicklung des Energiesystems eine neue und wichtige Rolle spielen müssen. Bislang trugen in erster Linie die Übertragungsnetzbetreiber die Verantwortung für die Gewährleistung der Versorgungs-sicherheit. Die Energiewende passiert aber in den Verteilnetzen. Ausserdem führt die Digitalisierung zu einem Umbruch im Verteilnetz. Aufgrund der Digitalisierung nimmt die Datenmenge rasant zu und es entstehen neue Geschäftsfelder. Einen aktuellen und von hochkarätigen Referenten präsentierten Ein- und Ausblick zu den laufenden Entwicklungen und Gesetzesänderungen in der Schweiz bietet Ihnen unsere Jahrestagung „Verteilnetzforum“ am 21. November 2017 in Konolfingen bei Bern.Neben möglichen Lösungsansätzen werden vor allem praktische Erfahrungen beleuchtet und diskutiert um Antworten auf die Herausforderungen für die Netzbetreiber zu geben. Mit besonderer Spannung erwarten wir die Keynote von Dr. Mohamed Benahmed, Leiter Sektion Netze, Bundesamt für Energie zum aktuellen Stand der Arbeiten der BFE Studie „Versorgungssicherheit CH bis 2035“, der Strategie Stromnetze und dem künftigen Strommarktdesign.Fokusthemen in diesem Jahr sind:- Strategie Stromnetze, Inhalt, Stand, weitere Arbeiten- Was ab 2018 aufgrund des revidierten EnG umgesetzt werden muss- Eigenverbrauch – Neue Regeln und erste Erfahrungen- Netznutzungstarife im Spannungsfeld der angepassten gesetzlichen Grundlagen- Smart Meter Rollout – Nur Pflicht oder auch Chance?- Visual Energy Analytics und aktives Asset Management- Künftige Geschäftsfelder und Rolle der VerteilnetzbetreiberDieses Jahr konnten wir folgende Referenten für Sie gewinnen:- Dr. Andreas Beer, Leiter Netz, Repower AG- Dr. Mohamed Benahmed, Leiter Sektion Netze, Bundesamt für Energie BFE- Gerhard Bräuer, Leiter Netzwirtschaft, Repower AG- Dr. Markus Flatt, Partner, EVU Partners AG- Dr. Katja Keller, Leiterin Netzwirtschaft, BKW AG- Sven Schlittler, Leitender Berater, EVU Partners AG- Dr. André Vossebein, Geschäftsführer, B E T Suisse AG- Aeneas Wanner, Geschäftsleiter, Energie Zukunft Schweiz- Dr. Christina Würthner, Geschäftsführerin, enersis suisse AGWeitere Informationen zu Inhalten, Referenten und Anmeldung finden Sie hier:



Bildinformation: Versorgungssicherheit – Verantwortung der Verteilnetzbetreiber steigt