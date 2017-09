Engels Informatik liefert atrac® an Rohrwerk Maxhütte

Nach dem ersten Erfolg in Asien hat jetzt das erste atrac®-Automatisierungssystem in Deutschland den Betrieb aufgenommen.Die Engels Informatik GmbH hat erst vor drei Monaten von dem bayerischen Rohrwerk Maxhütte GmbH einen Auftrag über die Lieferung und Installation des Automatisierungssystems atrac® erhalten - nun wird mit dem System bereits produziert und es werden Vorteile bei Qualität und Kosten der Rohrproduktion erzielt.Der Qualitätsrohren-Hersteller konnte von dem innovativen und preiswerten System überzeugt und mit einer schnellen Lieferung und einer kurzen Inbetriebnahmezeit gewonnen werden.Das in der Produktionsstätte in Sulzbach-Rosenberg bisher eingesetzte System des Walzwerk-Herstellers wurde durch das atrac® System in einem nahtlosen Übergang, innerhalb weniger Tage und ohne Ausfallzeiten für die Produktion der Maxhütte ausgetauscht.Das traditionsreiche Rohrwerk wird dank atrac® eine noch bessere Qualität des Endprodukts, mit optimaler Ausnutzung des Rohmaterials, erzielen und somit sein oberstes Ziel "Qualität in nahtlos" noch besser einhalten können.Rohrwerk Maxhütte GmbH gehört zu der Max Aicher Unternehmensgruppe, die zu 100 % im Besitz der Familie Aicher ist und seit 1952 zuverlässig, nachhaltig und kurzfristig Lösungen erarbeitet und auf Kundenwünsche reagiert.Engels Informatik freut sich, mit dem Rohrwerk Maxhütte eine enge Partnerschaft eingehen zu können, die dabei helfen wird, praxisrelevante Einblicke in die Stahlrohrproduktion in die zukünftigen Systemversionen zu integrieren.Engels Informatik GmbH mit Sitz in Mönchengladbach wurde 1995 von Thomas Engels gegründet. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in den Konzepten, Einführung und Gewährleistung des Betriebes von hochsicheren und hochverfügbaren Systemen, die weltweit, unmittelbar in den Produktionsprozess der Anwender eingebettet sind.atrac® ist eine eingetragene Marke von Engels Informatik GmbH.



Bildinformation: Engels Informatik liefert das Automatisierungssystem atrac® an Rohrwerk Maxhütte