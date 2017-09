Siebtlingsgeburt - neuer SEO Contest

Pünktlich zum Herbstbeginn startet wieder ein neuer SEO Contest, der von Fabian Rossbacher, seines Zeichens Veranstalter des SEO Days in Köln, ausgerichtet wird. Ziel dieses Wettbewerbs: bis zur Konferenz am 12.10.2017 müssen alle Teilnehmer versuchen, für den Fantasiebegriff Siebtlingsgeburt auf Platz 1 in der google Suche zu ranken. Aber nicht nur der Bestplatzierte wird viele tolle Preise und Gewinne einheimsen, alle Top10-Platzierten bekommen Eintrittskarten für den SEO Day 2018 oder den Expert Day 2018.Was ist eine Siebtlingsgeburt überhaupt?Wie das Wort schon erahnen lässt geht es um Nachwuchs, in diesem Fall sieben Hundebabys auf einmal. Hört sich viel an? Ist es aber nicht, bei Hunden ist diese Anzahl an Welpen je nach Rasse durchaus normal. Mehr Informationen dazu gibt es beispielsweise auf dieser Seite zum ThemaSiebtlingsgeburt, die auch am Contest teilnimmt.SEO Contest? Was ist das?SEO ist die Abkürzung für "Search Engine Optimization", zu deutsch Suchmaschinenoptimierung. In dieser Marketing Disziplin geht es darum, Webseiten oder Onlineshops für spezielle (oft häufig gesuchte) Keywords ganz weit oben in den Suchmaschinen zu platzieren. In der Regel geht es dabei vornehmlich um Toprankings bei google, da der Suchriese aus Mountain View in den USA in Deutschland einen Marktanteil von mehr als 90% hat. Und bei diesem SEO Contest im Rahmen des SEO Days geht es darum für den Suchbegriff Siebtlingsgeburt bestmögliche Positionen zu erreichen. Die Zahl der Teilnehmer am Siebtlingsgeburt-Contest ist jetzt schon recht hoch und die Ergebnisse bei google schwanken permanent. Suchmaschinenoptimierung ist normalerweise ein dauerhafter und langfristiger Prozess. Und hier liegt auch die Herausforderung bei diesem Contest: es ist nur knapp 14 Tage Zeit. Es wird also wie auch in den vergangenen Jahren bis zur letzten Minute sehr spannend bleiben.



Bildinformation: Siebtlingsgeburt - wer wird den neuen SEO Contest gewinnen