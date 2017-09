Goldene Schlüssel, Freundschaft und Empathie – Concierge des Grandhotels Hessischer Hof wird geehrt

Frankfurt am Main, 29. September 2017. Eine Auszeichnung der besonderen Art erhielt diese Woche Matthias Eißner, Concierge des Grandhotels Hessischer Hof: den „Goldenen Schlüssel“. Als Symbol für exzellenten Service und vorbildlichen Umgang mit Hotelgästen stehend, kann sich der 38-Jährige nun offiziell über die begehrte Ehrung freuen.Eißner blickt auf eine erfolgreiche Karrierelaufbahn zurück: Nach seiner Ausbildung an der Hotelfachschule Leipzig, stellte er bereits bei führenden Hotelketten als „Tournant und Senior GSA“ sowie „Assistant Front Desk Manager“ sein Können unter Beweis. Seit März 2014 ist er nun fester Bestandteil des Teams im Grandhotel Hessischer Hof, seit September 2017 mit dem Titel des „Head Concierge – Membre Les Clefs D’Or“. Der gebürtige Hallenser kann sich nun auch über die Mitgliedschaft im elitären „Goldenen Schlüssel e.V.“ freuen: „Meine Arbeit im Grandhotel Hessischer Hof ist für mich mehr als ein Beruf, vielmehr ist es eine Passion. So freue ich mich Teil von „Clefs D’Or“ zu sein.“Generaldirektor Eduard M. Singer zeigt sich stolz: „Die Übergabe des Goldenen Schlüssels hat eine langjährige Tradition. Der Erhalt der Auszeichnung zeigt einmal mehr, dass perfekter Service bei uns an erster Stelle steht. Gäste sollen sich während ihres Aufenthalts rundum wohlfühlen, Gediegenheit, Ruhe und aufmerksamen Service genießen. Unsere Mitarbeiter stehen rund um die Uhr zur Verfügung um ebendies zu gewährleisten. Über die Auszeichnung für Herrn Eißner freue ich mich sehr, er hat sie verdient. Man spürt wie sehr sein Handeln voller Leidenschaft ist, er ist aufrichtig und verkörpert die Eigenschaften von Les Clefs D`or durch und durch. Matthias Eißner ist ein Zauberer unserer Branche und versucht täglich aus Gästen Freunde zu machen und sie zu begeistern.“Weitere Informationen über den Goldenen Schlüssel: http://www.lcdg.org Weitere Informationen unter www.grandhotel-hessischerhof.com



