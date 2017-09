Freizeitaktivitäten in Leipzig jetzt erstmals online buchbar – LTM GmbH und bookingkit digitalisieren Angebote aus dem Erlebnissektor

Berlin, 29. September 2017. bookingkit, der Branchenführer im Bereich Buchungs- und Verwaltungssoftware für Erlebnisanbieter im deutschsprachigen Raum, unterstützt nach Berlin.de, dem offiziellen Auftritt der deutschen Hauptstadt, nun auch das Tourismusportal der Stadt Leipzig, um das Angebot der buchbaren Erlebnisse in der Region auszubauen und zu digitalisieren. Die Besonderheit: Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) setzt hierbei komplett auf die bookingkit-Technologie, um das Angebot an lokalen Freizeitaktivitäten auf der kürzlich modernisierten Website anzubieten und nun erstmals online buchbar zu machen.Das Portal leipzig.travel wurde einem umfänglichen Relaunch unterzogen – zum Start des neuen Online-Auftritts sind bereits acht regionale Anbieter von Stadtrundfahrten, Stadtführungen und Ausstellungen dabei. Aktuell sind somit über 25 Freizeitaktivitäten in und um Leipzig online buchbar. Dazu gehören die klassischen Stadtrundfahrten, geführte thematische Stadtrundgänge aber auch Crossgolf sowie Quad-, Segway- und Fahrradtouren. bookingkit agiert als „Backend“ für Touren- und Aktivitätenanbieter, die auf der Website der LTM GmbH buchbar werden möchten. Die Bestandskunden von bookingkit, die aus der Region Leipzig kommen, können das Internetportal leipzig.travel wie alle anderen Vermarktungskanäle nutzen.„Für leipzig.travel bedeutet die Integration der Technologie von bookingkit einen enormen Mehrwert, da wir unseren Gästen und Bürgern erstmals die Möglichkeit bieten können, Touren und Aktivitäten in Echtzeit online zu buchen,“ so Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. „Neben der Rolle als Vermarkter bieten wir mit bookingkit auch die Buchbarkeit unserer eigenen Produkte, wie unserer Welcome Cards an", ergänzt Volker Bremer.bookingkit, der Branchenführer im Bereich Buchungs- und Verwaltungssoftware für Erlebnisanbieter im deutschsprachigen Raum, geht mit der Kooperation einen weiteren Schritt im Rahmen der neuen Strategie die regionale Auffindbarkeit von Freizeitaktivitäten stetig zu verbessern. Weitere Partnerschaften mit Destinationsmanagementorganisationen (DMOs) sollen folgen. Bisher fokussierte sich das junge Berliner Start-up auf die europaweite Verfügbarkeit jedes Erlebnisangebotes über internationale Vertriebskanäle wie mydays, GetYourGuide oder TripAdvisor.



Bildinformation: Freizeitaktivitäten in Leipzig jetzt erstmals online buchbar – LTM GmbH und bookingkit digitalisieren Angebote aus dem Erlebnissektor