Alle für einen: Crowdsourcing für Unternehmen

Seitdem das Internet neue Wege der Kommunikation ermöglicht, bietet es Unternehmen auch eine neue Form der Auslagerung von Arbeitsabläufen. Beim Crowdsourcing übernehmen interessierte Laien ausgeschriebene Aufgaben und sparen dabei Ressourcen und Kosten für das Unternehmen ein. Das bei Studylab im GRIN Verlag erschienene Buch "Crowdsourcing in Unternehmen. Formen und Einsatzgebiete" stellt die verschiedenen Formen und Anwendungsbereiche vor.Bisher haben Unternehmen das klassische Outsourcing genutzt, um einzelne Aufgaben an andere Unternehmen oder Selbstständige auszulagern. Diese waren Spezialisten auf dem jeweiligen Gebiet und konnten die Aufgabe so schnell und zuverlässig erledigen. Seit den 2000ern setzt hier jedoch ein Umdenken ein: Denn das Crowdsourcing bietet eine kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Outsourcing und erzielt gleichzeitig eine positive Öffentlichkeitswirkung. Das Buch "Crowdsourcing in Unternehmen" liefert einen detaillierten Überblick über die neuen Möglichkeiten und spricht konkrete Empfehlungen für deren Umsetzung aus.Crowdsourcing als neue Form der ZusammenarbeitDer Autor Sven Wawra untersucht vier Formen des Crowdsourcing: Microwork, Crowdcreation, Crowdvoting und Collective Knowledge. Von der Erledigung einfacher Aufgaben bis zu Online-Lexika à la Wikipedia nutzen Unternehmen und Organisationen die Vielfalt und große Beteiligung der Crowd. So können sie Prozesse beschleunigen, neuen Input aufnehmen, Meinungen abfragen und sogar die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens stärken. Wawra sieht Crowdsourcing deshalb als ein Marketingtool. Trotz der vielen Vorteile muss ein Projekt aber zum konkreten Unternehmen passen. Wawra entwickelt dazu einen fundierten Leitfaden. Sein Buch "Crowdsourcing in Unternehmen. Formen und Einsatzgebiete" eignet sich ideal für Unternehmensgründer, Marketing-Manager und Interessierte.Das Buch erscheint im Oktober 2017 im GRIN Verlag (ISBN: 978-3-960-95132-2).Direktlink zur Veröffentlichung: www.grin.com/de/e-book/375968/ Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.



Bildinformation: Alle für einen: Crowdsourcing für Unternehmen