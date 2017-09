Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance

WEITBLICK, einer der führenden Hersteller funktionaler Workwear und Corporate Fashion, ist erstmalig als Partner beim Internet-Marketing-Tag im Handwerk dabei. Das mittelständische Familienunternehmen beschäftigt derzeit ca. 1.200 Mitarbeiter europaweit und bietet neben unterschiedlichen Branchen auch eine große Vielfalt für das Handwerk. WEITBLICK ist bei allen drei Veranstaltungen in München, Köln und Berlin jeweils mit einem Stand vertreten.Felix Blumenauer, verantwortlich für den Bereich Marketing, gibt in einem Interview Einblicke in die Beweggründe für die neue Partnerschaft und liefert Hintergrundinfos zur Digitalisierung.Mehr unter:



Bildinformation: WEITBLICK, Felix Blumenauer