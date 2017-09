Tipps für Bauherren: Fußbodenheizung - effizient und komfortabel

Die Temperaturen fallen und die Heizkörper werden aufgedreht. Das merkt man auch an den steigenden Nebenkosten. Bauherren, die ihr Zuhause wohlig warm halten möchten ohne stark steigende Preise befürchten zu müssen, sind mit einer Flächenheizung im Fußboden gut beraten.Gerade für Menschen, die immer kalte Füße haben, ist die Fußbodenheizung eine besonders angenehme Lösung, um das Haus in den kalten Monaten warm zu halten. Doch sie hat auch andere Vorteile: Dank des Niedrigtemperatursystems ist die Fußbodenheizung wesentlich effizienter als die klassischen Heizkörper. An Stelle von 80 Grad Celsius brauchen diese nämlich nur 35 Grad Celsius Vorlauftemperatur. Außerdem kann sie in nahezu jedes Wohnkonzept eingeplant werden, da beinahe jeder Bodenbelag für die Flächenheizung geeignet ist. Wer die Heizwirkung zusätzlich verbessern möchte, kann aber auch auf spezielle Beläge zurückgreifen, welche die Wärmeleitfähigkeit zusätzlich verbessern. Um ihren Kunden die bestmögliche Lösung zu bieten, setzt die GfG Hoch-Tief-Bau Gesellschaft auf die Qualitätsprodukte ihrer starken Industriepartner. Dank der Kombination aus dem erforderlichen Wissen über die Dimensionierung und Montage von Heizanlagen und die sehr hohe Brennkessel-Qualität dieser Anlagen, können Bauherren sich über viele Jahre auf ein angenehm beheiztes Zuhause verlassen.Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG, Lohekamp 4, 24558 Henstedt-Ulzburg, Telefon 040-524781400, per E-Mail an die Adresse info@gfg24.de oder im Internet auf www.gfg24.de