Neue Geschäftsführung des zusammengeschlossenen Unternehmens Intrum Justitia und Lindorff in Deutschland benannt

Das Group Management Team des zusammengeschlossenen Unternehmens Lindorff und Intrum Justitia hat Florian Wöretshofer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung / CEO in Deutschland ernannt.



"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, Florian Wöretshofer die Leitung unseres Deutschlandgeschäfts zu übertragen. Seine Erfolgsbilanz und seine langjährige Erfahrung sind ideale Ausgangsvoraussetzungen, das zusammengeschlossene Unternehmen Lindorff und Intrum Justitia in Deutschland zu führen.", sagt Per Christofferson, Regional Managing Director der Region Zentral- und Osteuropa.



In Deutschland beschäftigt das zusammengeschlossene Unternehmen über 550 Mitarbeiter und gehört damit zu den größten Unternehmen der Branche.



"Ich bin sehr froh, dass man mir die Leitung unseres Unternehmen auf dem Weg zur Branchenführerschaft in Deutschland übertragen hat. Ich freue mich darauf, unser innovatives Dienstleistungsspektrum weiter auszubauen und neue Marktstandards zu setzen für ein ethisches Forderungsmanagement.", sagt Florian Wöretshofer, Vorsitzender der Geschäftsführung in Deutschland.



Zum weiteren Geschäftsführer und CCO verantwortlich für Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung wurde Jürgen Sonder bestellt.



"Durch den Zusammenschluss unserer beiden Unternehmensgruppen wurde der Weltmarktführer für Credit Management Services geschaffen und damit die Basis für nachhaltiges Wachstum in unseren Kernmärkten. Deutschland ist einer unserer Kernmärkte und ich freue mich darauf, das Unternehmen hier vorantreiben zu können", so Jürgen Sonder.