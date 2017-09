Die neue Version von Leawo Music Recorder wurde veröffentlicht

Zusammenfassung: Leawo Software hat das Programm "Leawo Music Recorder Win" auf Version 2.3.0.0 aktualisiert und offiziell veröffentlicht. Dadurch werden der Umschaltmodus der Recording-Engine und Audio-Lautstärkeregelung erheblich verbessert. Text-Tag-Bearbeitung bei WAV-Audio-Aufnahmen wurde aktiviert, usw. Der neue Music Recorder wird stabiler und benutzerfreundlicher.Shenzhen, China, 30. Sep. 2017 - Um die Aufnahmequalität weiter zu verbessern, hat Leawo Software den modernisierten Music Recorder Win auf Version 2.3.0.0 aktualisiert und veröffentlicht. Während dieses Upgrades hat das Tech-Team des Unternehmens diese Musikaufnahme-Software in mehreren Aspekten erfolgreich verbessert, einschließlich: Optimierung für Umschaltmodus der Recording-Engine; Aktivierung für Text-Tag-Bearbeitung bei WAV-Audio-Aufnahme; Fehlerbehebung des unterschiedlichen Audioqualitäten nach und vor der Aufnahme und Optimierung vom Program-Workflow zum Vermeiden der unnötigen Operationen und Problemen. Dieses neue Update steht nun für alle Music Recorder Benutzer zur Verfügung. Sie können die auf der offiziellen Website von Leawo herunterladen und dann installieren.Leawo Music Recorder ist eine professionelle Musik-Recorder-Software-App, die den Ton von jeden Quellen aufnehmen kann. Es kann Computer-Audio von Online-Musik/Video-Sharing-Sites, Radiosendung, lokalen Medien und Streaming Audio aufnehmen. Es kann auch eingebaute Audio durch Mikrofon aufnehmen. Diese Audio-Recorder-Software kann jeden Ton und Audio aufnehmen, und entweder im MP3- oder WAV-Format zu speichern. Es hat mehrere benutzerfreundliche Funktionen wie Aufnahme von Task Scheduler, Auto-Splitter, Auto-Filter, etc.In diesem Upgrade hat Leawo Techn. Team zuerst das Problem der Recording-Engine während der Installation gelöst. Leawo Music Recorder Win werde das Aufnahmegerät und das Wiedergabegerät des Computers verwenden, um die Aufnahme und Wiedergabe auszuführen. Bisher wurde bei der Installation des Recorder-Laufwerks das Programm automatisch zum Leawo Audio-Gerät für Wiedergabe und Aufnahme wechseln. Nach diesem Upgrade können Benutzer diese selbst einstellen. Es wird keine Veränderung durch das Programm verursacht werden. Unterdessen werde das Programm automatisch Leawo Audio-Gerät als Ausgabe-Wiedergabegerät für System-Audio-Aufzeichnung einstellen, wenn es standardmäßig das Wiedergabegerät ist. Daher ist für Benutzer keine zusätzliche Operation erforderlich.Die Aufnahme von WAV-Audio ist eine der Hauptfunktionen, die Leawo Music Recorder seine Nutzern angeboten hat. Allerdings hat die bisherigen Versionen keine genügende Unterstützung, um Musik-Tags für WAV-Audio-Aufnahmen hinzuzufügen, die seit langem von Kunden missbraucht wurden. Deshalb hat sich dieses Upgrade auf diese Optimierung konzentriert und erfolgreich gelöst. Das neue Programm könnte perfekt Musik-Tags wie Künstler, Titel, Genre, Album, Cover, etc. zu WAV Audio-Aufnahmen hinzufügen.Audio-Lautstärke und Audio-Effekt wurden auch in diesem Upgrade aktualisiert. Während der Aufnahme konnte die vorherige Version die Audio-Lautstärke oder die eingestellte System-Audio-Lautstärke anstelle der Lautstärke nicht einstellen. Und es gab Audio-Unterschied vor und nach der Aufnahme zuvor. Diese Fehler wurden in diesem Upgrade auch behoben.Durch dieses Upgrade optimierte das Leawo-Tech-Team die Aufnahmequalität von Music Recorder weiter, indem er die leere Hintergrundmusikaufnahme entfernte. Daher würde kein leeres Audio als Hintergrundmusik aufgenommen.Derzeit ist Leawo Music Recorder V2.3.0 zum Downloaden auf www.leawo.de/music-recorder/ verfügbar. Alle Leute können es kostenlos herunterladen, um die neue Musik-Aufnahme-Leistung zu erleben. Allerdings kostet der Leawo Music Recorder Win jetzt nur EUR19.95.



Bildinformation: Leawo Musik Recorder for Win