Neu im Buchhandel: Im Kielwasser des Piraten. Ein Seeabenteuer von Friedrich Meister.

Unglaublich spannendes Abenteuer zweier Freunde, die von Hamburg aus zu einer Seereise aufbrechen, bevor sie in die väterliche Reederei einsteigen sollen. Der eine wird von Piraten gekidnappt und so sind sie getrennt voneinander lebensbedrohlichen Gefahren ausgesetzt, bis sie auf abenteuerlichen Wegen in die Heimat zurückfinden.Aus dem Inhalt:Der Stille Ozean, der diesen Namen eigentlich ganz mit Unrecht trägt, hatte es bis jetzt sehr gnädig mit uns gemeint, und so erreichten wir, vom besten Wetter begünstigt, nach einigen weiteren Tagen ruhigster Fahrt, die Höhe der Juan Fernandez-Inseln. Hier wimmelten Meer und Luft von Seevögeln, zur großen Freude unseres Doktors, der nicht nur ein leidenschaftlicher Jäger, sondern auch ein eifriger Sammler von allem Getier war, das ihm neu und merkwürdig erschien. Der Anblick der zahllosen Vogelscharen veranlasste ihn, eiligst seine Flinte heraufzuholen und dann den Bootsmann Klaus zu bitten, ihm etwas Pulver aus dem Magazin zu bringen, da seine eigene Munition zu Ende gegangen war.Da Klaus jedoch gerade eine dringende Arbeit im Vortopp zu besorgen hatte, schickte der Kapitän den Steuermann an seiner Stelle hinunter, und ich begleitete meinen Freund Bertus, um mich in dem sogenannten Magazin, einer engen Kammer neben der Segelkoje, umzusehen.Lambertus ging vor mir. Er schloss die Tür auf, schob sie zurück und schickte sich eben an, den kleinen Raum zu betreten, als er plötzlich zurückfuhr, die Tür wieder zuwarf und, mich beinahe über den Haufen rennend, in überstürzter Hast an Deck eilte.»Kapitän«, rief er, »wir haben Verräterei an Bord! Kommen Sie schnell hinunter in die Munitionskammer!«»Was?«, fragte der Kapitän erschrocken. »Verräterei? Wo? Wer?«»Kommen Sie nur und sehen Sie selber«, fuhr der Steuermann aufgeregt fort. »Auch Sie, Herr Doktor, bitte, kommen Sie mit!«Die Schlüssel der Pulverkammer rasselten und klapperten in seiner bebenden Hand, und sein weit geöffnetes Auge wanderte von dem einen zum anderen.Der Kapitän machte sich auf den Weg, kopfschüttelnd und mit ernster Miene, sonst aber ganz ruhig. Der Steuermann eilte ihm voran, der Doktor und ich kletterten zuletzt durch die Luke hinab. Lambertus öffnete die Kammer so vorsichtig, als ob er fürchtete, dass dieselbe explodieren könne, dann deutete er, ohne einzutreten, auf eine mit Pulver eingeriebene Zündschnur, die wie eine dünne, schwarze Schlange am Boden lag und in das offene Spundloch eines der Pulverfässer hineinführte.Der Doktor wurde totenbleich bei dieser Entdeckung. Er war sonst, wie ich bereits wahrgenommen, ein Mann, dem man niemals seine Empfindungen, selbst die heiteren nicht, anzusehen vermochte. Bei dieser Gelegenheit aber verlor er gänzlich seinen Gleichmut.»Diese teuflischen Schurken!«, murmelte er. »Aufhängen wäre noch zu gelinde für sie!«Der Kapitän sagte nichts als »Jesus Christus!« Zweimal hinter einander. Dann sah er Lambertus an, dann den Doktor und dann mich. Dann bückte er sich, zog langsam die Zündschnur aus dem Fässchen, wickelte sie zusammen und steckte sie in die Tasche. Kein Wort verriet seine Gedanken; er untersuchte mit Hilfe der Kugellaterne, die Lambertus ihm hineinreichte, sorgfältig das ganze Magazin, steckte die Munition für den Doktor zu sich, schloss die Tür bedächtig zu und stieg langsam an Deck.»Kommen Sie mit mir in die Kajüte, alle drei«, sagte er, als wir wieder im hellen Tageslichte standen. »Und kein Wort davon, zu niemand, wenn ich bitten darf...Friedrich Meister wurde 1848 in Baruth in Brandenburg geboren und starb 1918 in Berlin. Er war ursprünglich ein Seefahrer der alten Schule. Zu seiner Zeit wurde der überseeische Handelsverkehr zum größten Teil noch durch Segelschiffe besorgt. Auf solchen Segelschiffen fuhr Friedrich Meister zehn Jahre lang durch alle Meere. In Japan erkrankte er an einem Augenleiden, das ihn schließlich dazu zwang, den Seemannsberuf aufzugeben. An Land wusste er zunächst nicht, wovon er leben sollte. Er versuchte dies und das und gelangte schließlich zur Schriftstellerei.



