Compliance Management: Schulungen sind der erste Schritt

Berlin, 30.09.2017 - Dass das Thema Compliance heute ein fester Bestandteil eines Unternehmen sein sollte, darüber dürfte es keine zwei Meinungen geben. Die Praxis aber zeigt, dass in vielen Betrieben noch Handlungsbedarf besteht.Häufig wird suggeriert, dass hinter Compliance-Verstößen kriminelle Energie steckt. Das ist so nicht richtig. Zahlreiche Studien belegen, dass die häufigste Ursache für die Nichtbeachtung regulatorischer Anforderungen schlicht fehlende Kenntnis ist. Führungskräfte und Mitarbeiter sind meist nicht ausreichend informiert und sensibilisiert.Eine wesentliche Voraussetzung bei der Einführung eines Compliance Management Systems ist, alle Führungskräfte und Mitarbeiter im Unternehmen zu schulen und ihnen das notwendige Wissen an die Hand zu geben. Dabei geht es nicht nur um Theorie, sondern um praxisnahe Informationen: worauf muss ich achten, was muss ich tun, wie kann ich Fehler vermeiden.Eckart Achauer ist Geschäftsführer der AGAMON Consulting GmbH. Er ist ausgebildeter Compliance Manager (Certified Compliance Officer) und berät mit seinem Team seit vielen Jahren mittelständische Unternehmen. Einer der Schwerpunkte ist die Begleitung von Unternehmen bei der Einführung von Compliance Management Systemen.Das Wissen aus der Praxis bietet die AGAMON Consulting in individuellen Inhouse-Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter in Unternehmen an. Vor der Schulung erfolgt eine Bestandsaufnahme zum aktuellen Wissensstand der Organisation. Auf dieser Grundlage wird dann ein maßgeschneidertes Schulungskonzept erarbeitet. Damit erfährt das Unternehmen einen maximalen Nutzen für ihre Mitarbeiter.Eckart Achauer ist offizieller Trainer der IHK Akademie bei der IHK München und Oberbayern für das Thema Compliance Management.Hier findet das nächste Praxisseminar am 23. Oktober 2017 in Westerham bei München statt. Anmeldungen sind direkt über die Homepage der IHK Akademie möglich.