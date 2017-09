Schaumstoff Zuschnitte für Wohnwagen, Boote, Freizeit

Pressemitteilung von NRW-Schaumstoffe

Suchen Sie Schaumstoffplatten, Schaumstoffwürfel, Matratzen in speziellen Maßen?





Wir schneiden Ihnen den Schaumstoff in allen möglichen geometrischen Variationen, je nach Wunsch. Ab einem Stück Bestellmenge. Die Lieferung erfolgt mit einem Paketdienst direkt zu Ihnen nach Hause.



Unsere Schaumstoffplatten sind ideal für fast alle Anwendungen im Polster- Sitzauflagen- Boots oder Wohnwagenbereich bis hin zu Matratzen und Gästebetten.



Sie finden bei uns PUR-Schäume, Kaltschäume, Verbundschäume und viskoelastische Schäume.



Alle Größen und Qualitäten sind sofort lieferbar. Wir liefern schnell und direkt mit dem Paketdienst GLS zu Ihnen nach Hause.



Schaumstoffe und Schaumstoffzuschnitte online aussuchen und direkt nach Hause liefern lassen. Bei uns finden Sie Schaumstoffe in allen üblichen Größen und Qualitäten zur Verwendung in den verschiedensten Anwendungsgebieten wie Sitzpolster, Rückenpolster, Matratzen, medizinische Lagerungshilfen, etc..Wir schneiden Ihnen den Schaumstoff in allen möglichen geometrischen Variationen, je nach Wunsch. Ab einem Stück Bestellmenge. Die Lieferung erfolgt mit einem Paketdienst direkt zu Ihnen nach Hause.Unsere Schaumstoffplatten sind ideal für fast alle Anwendungen im Polster- Sitzauflagen- Boots oder Wohnwagenbereich bis hin zu Matratzen und Gästebetten.Sie finden bei uns PUR-Schäume, Kaltschäume, Verbundschäume und viskoelastische Schäume.Alle Größen und Qualitäten sind sofort lieferbar. Wir liefern schnell und direkt mit dem Paketdienst GLS zu Ihnen nach Hause.Schaumstoffe und Schaumstoffzuschnitte online aussuchen und direkt nach Hause liefern lassen. www.nrw-schaumstoffe.de

Bildinformation: Schaumstoff Zuschnitte von NRW-Schaumstoffe (Bildquelle: fotolia)

Die Firma NRW-Schaumstoffe hat sich zur Aufgabe gemacht, stets qualitativ hochwertige Materialien für die angebotenen Waren zu verwenden. Nur so ist es möglich, einen gleich bleibenden hohen Qualitätsstandard dauerhaft zu liefern.



Die verschiedenen hierzu benötigten Materialien werden speziell in Deutschland, von uns oder von unseren Partnerfirmen, angefertigt. Der Vertrieb erfolgt über das Internet direkt an Endkunden.



Der Sitz der Firma ist in 44534 Lünen , NRW.

«Schaumstoff Zuschnitte für Wohnwagen, Boote, Freizeit»

Schützenstr. 32-3444534 LünenDeutschlandTelefon: 02306-3784075Uwe J. HollerNRW-SchaumstoffeSchützenstr. 32-3444534 Lüneninfo@nrw-schaumstoffe.de02306-3784075Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung