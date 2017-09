Der Karina-Verlag bietet grenzenlose Unterhaltung. Hier ist für jeden etwas dabei.Über Kinderbücher, Thriller, Krimis, Anthologien oder Gedichte und Drabbles, dieser Verlag hat sie alle.Und nicht nur das. Hier tummeln sich nicht nur Autoren, sondern auch Musiker, Maler und Fotografen. Die Welt der Kunst ist grenzenlos, daher soll die Welt der Gedanken nicht nur im geschriebenen Wort zu Ihnen finden, sondern auch in der Musik, Malerei und Fotografie.Hier ein sehr kleiner Auszug, was es im Karina-Verlag alles zu entdecken gibt.TÖDLICHER BESTSELLEREine brotlose Autorin wird von ihrem eigenen Buch so gefesselt, dass sie es um jeden Preis zu einem Bestseller machen möchte. Dazu bedarf es einiger sehr ungewöhnlicher Recherchen, denn sie glaubt, dass sie nur wirklich Erlebtes schreiben kann. Begleitet wird sie dabei ungewollt von einem schizophrenen Verleger, einer egoistischen Psychologin und manch anderen eigenartigen Personen. Wie weit geht sie? Ist sie als Thrillerautorin auch bereit zu töten? Nur um das Buch in die Charts zu bringen. Oder schafft es einer ihren Weg aufzuhalten. Dies ist bereits der dritte gemeinsame Thriller der Co-Autorinnen Pfolz-Grüneweg und Spannung ist auf jeden Fall garantiert.MYSTICA VENEZIAEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Mehr Infos: http://www.karinaverlag.at/products/mystica-venezia-christine-erdic/ HERAS KINDERDie Erde im 24. Jahrhundert: Die Menschheit ist auf eine Milliarde geschrumpft, ihre Lebenserwartung hat sich verdoppelt, Krankheiten existieren nicht mehr. Aber der Preis dafür ist hoch. Von der Geburt bis zum Tod sind die Bürger Eigentum eines einzigen Weltenstaates, der sie domestiziert hat. Sie haben keine Namen mehr, sind nur noch Nummern, die spezielle Aufgaben in diesem Staat erfüllen sollen. Jeder ihrer Schritte wird von HERA, einem übermächtigen Masterkontrollprogramm überwacht. HERA unterdrückt mit Hilfe eines implantierten Chips Emotionen, familiäre Bindungen, ja sogar die Liebe und reglementiert Zeugung und Geburt ihrer Kinder.Eine junge Frau scheint die einzige zu sein, die diesem korrupten System die Stirn bietet. Schon als Kind hinterfragt sie die Machenschaften dieses Staates, der Menschen manipuliert, damit sie ins System passen. Verzweifelt sucht sie nach ihrer Identität ... Durch Zufall lernt sie das Mitglied einer Widerstandsgruppe kennen und entdeckt, dass es Menschen gibt, die wie sie fühlen. Sie schließt sich dieser Gruppe an und schöpft neue Hoffnung.Das menschliche Leben ist in vielen Dingen dem Element Wasser verbunden. Vom Quell bis zum Strom wächst und verliert sich das Sein ... Im Wasser befindet sich der göttliche Funke, der Leben schafft.FRITZ PLASCHKE - DER BOSHAFTE VERBLICHENENun ist es endlich soweit. Dirk Harms Buch voll Witz und Ironie ist fertig. Ein Lesevergnügen der Sonderklasse.In dem zur „Sterbemetropole“ avancierten Städtchen Sterbeberg-Trauerfeld geschehen seltsame Dinge: Die Kirche leidet buchstäblich unter einem Dachschaden, der Friedhof erhält eine Klärgrube und das Beerdigungsinstitut „Und Tschüß“ zieht seine Kunden über den letzten Tisch ihres Lebens.Der verstorbene Elektromeister Fritz Plaschke – zu Lebzeiten stadtbekannt als Obergriesgram – entpuppt sich nach seiner desaströsen Beisetzung als Wiedergänger und führt einen Rachefeldzug gegen das betrügerische Bestattungsunternehmen.Weshalb er post mortem schließlich geradezu als Lokalheld gefeiert wird, erzählt diese schräge Geschichte voller skurriler Charaktere.UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN LERNEN KINDER AM BESTEN?Eine Langzeitstudie in Jahrgangs- und Mehrstufenklassen.Lernen Kinder in Mehrstufenklassen mehr als in herkömmlichen Jahrgangsklassen?Wie können Sozia-emotionale Kompetenzen bei Volksschüler/innen untersucht werden?Wie können Schüler/innen der Sonderpädagogik einbezogen werden?Diesen Fragen wird in einer über drei Jahre dauernden Längsschnittstudie nachgegangen. Die vorliegende Publikation gibt Antwort darauf.Die Lernentwicklungen von Volksschüler/innen werden in mehreren Bereichen mit inklusiv pädagogischer Sichtweise untersucht und der Unterricht in mehr als 70 Schulklassen beobachtet. Dabei wird das Ziel verfolgt, Zusammenhänge zwischen Schülerleistung, Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsorganisation zu analysieren und Ansatzpunkte für weiteres pädagogisches und bildungspolitisches Handeln zu finden.ZAC UND DER GEHEIME AUFTRAGZac gehört zur untersten Schicht, zu den Ärmsten der Ärmsten. Schon sehr früh muss er erleben, was es heißt, zum Arbeiten und Dienen geboren zu sein.Eine Nachts wird er von einer unbekannten Stimme mit den Worten ´Zac, du bist eines Besseren bestimmt. Folge deiner Mission! Du wirst gebraucht` geweckt. Hat seine Fantasie ihm nur einen Streich gespielt oder war es eine Botschaft?Als sein Herr ihn eines Tages wieder schlecht behandelt, läuft er einfach weg und somit beginnt das Abenteuer seines Lebens. Böse Mächte wollen die Menschheit vernichten. Kann Zac das verhindern?„Zac und der geheime Auftrag“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, das positive Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.Mit Illustrationen von Ulrike Hölker.RUN TREIBER, CD, Englisch, Rudi TreiberAuch auf Englisch besticht Rudi Treiber durch ehrliche Worte.1.Angel2.Austrian Mountain Rap3.Going Home4.Greece5.Journey of my life6.Love7.Madness8.Maria Susanna9.On your own10.Philistine11.Vote for meFIREFIGHTER, CD, Roland DorffnerRoland Dorffner ist Gitarrist, Arrangeur und technischer Leiter bei Rudi Treiber seit 2000.Seine Musik ist Sound und Klang von Feinsten.Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer