Exklusive Hundekörbe Marke DoggyBed

Als optimaler Hundekorb eignet sich der orthopädische Hundekorb mit Kunstleder nicht nur zum Schlafen, sondern auch als gemütlicher Rückzugsort für den Hund. Gerade tagsüber schlafen die Hunde nicht tief und fest; stattdessen entspannen sie nur ein wenig. Auch wenn sie die Augen geschlossen haben und ruhig atmen, sind sie im Notfall sofort einsatzbereit.Unsere orthopädischen Hundekörbe bieten sich mit ihrer perfekten Ausstattung als idealer Platz für ein Nickerchen an. Die hochwertige Ausrüstung und die robusten Materialien verringern eventuelle Probleme bei Hunden, die an Arthrose oder an einer Dysplasie leiden. Gegebenenfalls wirken sie auch Schmerzen und Haltungsschäden bei Übergewicht entgegen. Die Hundekörbe sind für gesunde Hunde als auch für kranke Hunde geeignet.Die DoggyBed® orthopädischen Hundekörbe mit Kunstleder, sind gesundheitsfördernde, orthopädische Hundekörbe mit Kunstleder, bei denen wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Raumfahrt und Tiermedizin zu einem optimalen Ergebnis in Hinblick auf Gesundheit und Schlafkomfort eines jeden Hundes führen.Der orthopädische Hundekorb mit Kunstleder, passt sich der Körperform der Hunde an und gibt ihnen ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Das verwendete Material kommt aus der Raumfahrt und wird heute bei Patienten verwendet, die lange liegen müssen oder die Probleme mit den Bandscheiben, den Hüftgelenken oder anderen Knochengelenkproblemen haben.Kein DurchliegenEs werden nur neue Schaumstoffe aus der Matratzenindustrie für das Innenleben der orthopädischen Hundekissen und Hundebetten verwendet. Diese wurden auf die Gewichte unserer Hunde abgestimmt. Ein Durchliegen ist somit dauerhaft ausgeschlossen.Doppelte NähteJede Naht der DoggyBed ist 2-fach ausgelegt. Die Nähte werden 1x gesteppt und 1x genäht. Dies gewährleistet, dass keine Naht der orthopädischen Hundekissen mehr aufreißen kann.Jetzt gleich bei der DoggyBed-Manufaktur informieren!



Bildinformation: Orthopädischer Hundekorb Paddy Style