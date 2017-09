Die Manufaktur-DoggyBed, ein deutsches Unternehmen

Unser Unternehmen DoggyBed hat seinen Ursprung im Jahr 2007. Uwe Holler, damals noch Leiter in einem Schaumstoff-Werk, stellte in eigener Handarbeit ein Hundebett her. Es war ein Spezialmodell für eine Boxer-Hündin, die seinem Freund gehörte.Da diese Hündin sich in einem normalen Hundekorb nicht wohlfühlte - sie litt unter Arthrose und war bereits zehn Jahre alt - brauchte sie eine bessere Unterlage. Holler befasste sich mit dem Thema von orthopädischen Hundebetten und sorgte durch unterstützende Materialien dafür, dass die Hündin mehr Komfort genießen konnte.Mit ihren vorteilhaften Eigenschaften sorgen die medizinischen Hundebetten für einen entspannten Schlaf der Hunde. Es gibt verschiedene Größen und Formen, sodass es ein Leichtes ist, das passende Hundebett für den Vierbeiner auszuwählen.Bei den Hundebetten sorgen die innovativen Schaumstoffe dafür, dass die Unterlage auch nach langer Gebrauchszeit noch eine hohe Rückstellkraft hat. Zu diesem Zweck stimmen die Experten von DoggyBed die genaue Geometrie der Schaumstoffunterlage auf das Gewicht der Hunde ab. Zudem werden sämtliche Hundebetten von doppelten Nähten gekennzeichnet, die ein Aufreißen vermeiden.Ständige Innovationen und Weiterentwicklungen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard der orthopädischen Hundebetten, Hundematten und Hundekissen in unserer Hundebettenmanufaktur.Antiallergische Hundematten sowie die flauschigen Hundedecken für kleine und große Hunde-Hunderassen, werden ebenfalls zu 100% in unserer deutschen Hundebettenmanufaktur in 44534 Lünen (NRW) gefertigt. Es werden nur geprüfte Materialien verwendet, die sich schon jahrelang im deutschen Markt bewährt haben.



Bildinformation: DoggyBed-Manufaktur