Im Hotel in Meran die Ferien genießen

Eine Unterkunft in Meran mit WohlfühlcharakterSüdtirol ist immer eine reise wert. Das Hotel Europa Splendid liegt im wunderschönen Meran. Umgeben von vielfältiger Natur lässt sich hier ein entspannter Urlaub verbringen. Die Unterkunft besitzt komfortabel ausgestattete Zimmer und Suiten. Die Zimmer sind mit einem Fahrstuhl erreichbar und verfügen über Bad oder Dusche, WC, Fön, Radio, Telefon, TV mit internationalen Programmen, Safe und Mini-Bar. Alle Zimmer sind schallisoliert und wurden individuell mit der Liebe zum Detail eingerichtet. Entscheiden Sie sich für das passende Zimmer Ihrer Wahl. Das Traditionshotel ist familiengeführt und geht gerne auf die Wünsche der Gäste ein.Im Urlaub in Meran Abenteuer erlebenWer Abenteuer sucht, ist in Meran genau richtig. Die zweitgrößte Stadt der Provinz Südtirol hat einiges zu bieten. Für Sportler und sportlich Aktive stehen viele Möglichkeiten bereit: Wandern, Alpinbob, Radfahren, Rodeln und Skifahren sind nur einige davon. Die Umgebung eignet sich bestens für sportliche Aktivitäten. Für kulturfreudige Urlauber empfehlen sich das Schloss Tirol, die Meraner Altstadt oder das Stadttheater. Für weitere Anregung steht Ihnen die Rezeption zur Verfügung. Gerne werden auch die Pools und Saunas der Therme Meran in Anspruch genommen. Daneben können Gäste nach Absprache im Spa und Vital Center zahlreiche wohltuende Wellness-Anwendungen erleben. Für Ihren Erholungsurlaub wird gesorgt.Leckere Köstlichkeiten versüßen den Urlaub im Hotel in MeranDas Hotel Europa Splendid begeistert mit besonderem Flair. Gäste können das schöne Ambiente mit einigen Kunstgegenständen entdecken. Genießen Sie ein leckeres Frühstück, auf Anfrage auch mit gluten- oder laktosefreier Ernährung. Am Abend wartet ein köstliches Essen bestehend aus Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. Ob es Suppe, Nudelgericht, Fisch oder Fleisch sein soll, entscheiden Sie nach Ihrem Belieben. Dazu passt ein ausgesuchter Wein oder ein frisches Bier. Einmal in der Woche werden Südtiroler oder italienische Spezialitäten serviert. Für die Zubereitung der Speisen werden erlesene und regionale Produkte verwendet, damit höchste Qualität garantiert ist.