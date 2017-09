Der perfekte Urlaub im Hotel in Kaltern am See

In den Romantik Hotels in Südtirol so richtig entspannenWer zauberhafte Berglandschaften erkunden möchte, sollte einen Urlaub im 4 Sterne Hotel Badl verbringen. Es liegt in Kaltern am See im idyllischen Südtirol. Das Haus zeichnet sich besonders durch seinen Wohlfühlcharakter aus. Genuss und Entspannung stehen hier an erster Stelle. So ist das Badl auch besonders bei Paaren beliebt. Das Romantikhotel bietet alles, was einen Urlaub zu zweit perfekt macht. Gäste werden mit genussvollen Speisen verwöhnt. Das umfangreiche Wellnessangebot bietet alles, was es zur Entspannung und dem körperlichen Wohlbefinden bedarf. Besonders romantische Highlights sind das Candle Light Dinner im Lorbeergarten, Late Night Wellness oder das Rosenblütenbad. Ein Aufenthalt im Badl eignet sich hervorragend als Hochzeitsreise, aber auch als entspannende Auszeit zwischendurch.Im Hotel am Kalterer See mit einer besonderen KücheGäste werden rundum die Uhr mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Schon beim Frühstück kommen Genießer voll auf ihre Kosten. Im Wintergarten mit herrlicher Aussicht lässt sich der Tag besonders angenehm beginnen. Abends werden Gäste mit einem 5-Gänge-Menü verwöhnt. Regelmäßig finden auch elegante Gala-Dinners statt. Zu gutem Essen gehört natürlich auch guter Wein. Der hoteleigene Sommelier berät Sie gerne.Das Kalterer See Hotel mit stilvollem AmbienteUrlauber müssen sich nicht mit einer einfachen Einrichtung zufrieden geben. Das Badl überzeugt schon beim Betreten mit einer geschmackvollen Einrichtung. In idyllischer und ruhiger Lage lässt es sich entspannen. Das Erwachsenenhotel punktet darüber hinaus mit der unmittelbaren Erreichbarkeit des Kalterer Sees. Als Südtirols wärmster Badesee ist der Kalterer See eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region. Besucher haben die Möglichkeit, schwimmen zu gehen, zu surfen oder auch mit dem Boot über das Wasser zu schippern. Wem das noch nicht reicht, kann auch im hoteleigenen Wellnessbereich die Seele baumeln lassen, im Whirlpool relaxen oder im Hallenbad ein paar Bahnen ziehen.Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.hotelbadl.com/