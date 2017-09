Das Hotel für einen fantastischen Urlaub in Schenna: Der Schennerhof

In den Hotels in Schenna in Südtirol wird Gemütlichkeit großgeschriebenDas 3 Sterne Hotel Schennerhof ist die optimale Unterkunft für den Bergurlaub. Es liegt in Schenna bei Meran in Südtirol. Im Schennerhof finden Urlauber gemütliche Zimmer und Suiten, die den Gästen des Hotels hohen Komfort bieten und den Urlaub versüßen. Im A La Carte Restaurant warten kulinarische Genüsse auf Sie, die mit frischen sowie regionalen Zutaten zubereitet werden. Zudem erwarten Sie eine Vielfalt an verschiedenen Spezialitäten der regionalen und internationalen Küche. Im hoteleigenen Café mit Terrasse gibt es hausgemachten Kuchen und leckere Kreationen aus Eis. Der Schennerhof legt viel Wert auf seinen selbst hergestellten Wein, der auf einer Ackerfläche ca. 2000 Meter außerhalb des Dorfes angebaut wird.Das Hotel in Schenna mit Angeboten zu jeder JahreszeitFreizeitangebote muss man hier nicht lange suchen. So können Urlauber im Sommer das Meraner Land mit seinem 200 km großen Wandergebiet erkunden oder auch mit dem Mountainbike die Region erkunden. Im Winter ist das Skigebiet Meran 2000 ein beliebtes Ziel, in dem man auf den Pisten Skifahren oder auch Rodeln kann. Zudem können Sie sich auf bezaubernde Weihnachtsmärkte freuen, die mit ihrem märchenhaften Ambiente überzeugen.Im Schenna Hotel die Wellnessangebote genießenNach einem aktiven Tag tut es gut zu entspannen. Dazu ist die Wellnessanlage des Hotels in Schenna genau der richtige Ort. In der Poollandschaft können Sie sich nach Herzenslust erholen und austoben. So befinden sich hier das neu erbaute Hallenbad mit direktem Zugang zu dem beheizten Freischwimmbad sowie eine Terrasse und Liegewiese, welche großzügige Liegeflächen bieten. Des Weiteren finden Sie in der Wellnessanlage einen Whirlpool sowie eine finnische Sauna und Infrarot-Liegen.Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: http://www.schennerhof.com/