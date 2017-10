Planetenschale Lilith - die Klangschale weiblicher Kraft im Oktober 25% günstiger

Lilith ist eine Bauch- und Beckenschale, die viel mehr kann, als nur schön zu klingen. Klangschalen mit dem Planetenton Lilith gehen in die Tiefe und laden ein, uns mit unseren Gefühlen ebenso auseinanderzusetzen wie mit persönlichen "blinden Flecken".Lilith steht dafür, den Mut zu haben, der eigenen inneren Stimme zu folgen, auf die eigene Intuition zu vertrauen und sich auf Dinge einzulassen, die außerhalb der verstandesmäßigen Kontrolle liegen. Sie schenkt Kraft, um kreativ und schöpferisch tätig zu sein. Auch die Fähigkeit, Veränderungen im Leben zu akzeptieren, Übergänge zu meistern und neue Wege zu gehen, stehen ganz in ihrem Zeichen. Lilith schenkt zudem die Kraft, sinnlich und authentisch zu altern und im Einklang mit der Natur und ihren Zyklen zu leben.Für viele Frauen ist die Figur Lilith Vorbild und Identifikationsfigur, wenn es darum geht, die verborgenen Aspekte und Kräfte des Weiblichen in sich zu entdecken, denn sie verkörpert eine wilde, ungezähmte Weiblichkeit, die es zu entdecken und anzunehmen gilt, um Ganzheit erleben und das Leben voll auskosten zu können.Wirkung der Schwingung Lilith:-Annahme, Akzeptanz und Offenheit-Symbol für die weibliche Kraft-fordert zum Hinterfragen und Reflektieren auf-lenkt den Fokus auf die persönlichen "blinden Flecke"-fördert Selbsterkenntnis-lädt zur Auseinandersetzung mit den Gefühlen ein-macht Gefühle bewusst-lässt Schattenseiten erkennen und integrierenLilith und AstrologieLilith wird als "schwarzer Mond" oder "dunkler Zwilling des Mondes" bezeichnet. Sie ist kein realer Himmelskörper, sondern ein errechneter, so genannter "sensitiver" Punkt. In der Umlaufbahn des Mondes um die Erde betrachtet man die Verbindungsachse der beiden Punkte, die von der Erde am weitesten entfernt sind. Auf dieser Achse befindet sich Lilith genau gegenüber der Erde. Für einen Umlauf benötigt Lilith 3232 Tage, was etwa 8,9 Jahren entspricht.Lilith und MythologieDie Gestalt Lilith wird historisch überliefert: Bei den Sumerern und im antiken Griechenland galt Lilith als Göttin, bei den Babyloniern als Windgeist und die Bibel erwähnt sie als weiblichen Dämon. Der jüdische Talmud beschreibt Lilith als erste Frau Adams, die ihm ebenbürtig war, selbstbewusst und autonom. Sie wollte sich ihrem Mann nicht unterordnen und trennte sich schließlich von ihm, woraufhin Gott für Adam Eva schuf. So wird Lilith gerne als verteufeltes Weib, verruchte Verführerin und widerspenstige Frau dargestellt. Es verwundert wohl nicht, dass Lilith im Feminismus als Symbol für Emanzipation und Gleichberechtigung gilt.Der Lilith-TonFrequenz: 30,8 Hz, 61,5 Hz, 123,02 Hz, 246 Hz, 492,1 Hz, 984,2 HzTon: etwas tiefer als HEinsatzgebiet: zwischen Becken/ Kreuzbein und SolarplexusMeridiane: Magen, Milz, Leber und NierenPlanetarische Zuordnung: LilithChakra: Muladhara, Svadisthana, Manipura (Steißbein, Becken, Nabel/ Solarplexus)Körperliche Zuordnung: Becken, Kreuzbein, Unterleib, weibliche GenitalienLeitsatz/ Affirmation: Ich öffne mich meiner weiblichen Kraft. Ich integriere meine Schattenseiten und schöpfe Kraft und Stärke daraus.Im Oktober sind Lilith-Planetenschalen mit 25% Rabatt bei Abaton Vibra erhältlich: www.sound-spirit.de/shop/?outputAdapter=HTML_2.0&cat=c58&ids_only=true&attrib [Planetenton][0]=Lilith&count=12&first=24&page=4&open_filters=fl_planetenton



