Liberal Konservative Reformer Bayern (LKR) wählen neuen Landesvorstand

Die Liberal-Konservativen Reform Bayern haben am Samstag einen neuen Vorstand gewählt. Die Landesvorsitzende ist Ulrike Schütt, die zu den Gründungsmitgliedern von LKR gehört. Als Stellvertreter wurden Johannes Haaf, Roland Zühlke und Karl-Ludwig Kuss gewählt. Die neue Schatzmeisterin ist Eva Neufahrt. Als weiteres Vorstandsmitglied wurde Henning Müllerke gewählt. Alle Mitglieder des neuen Landesvorstandes sind seit längerer Zeit aktiv in die Parteiarbeit eingebunden.LKR Bayern ist zuversichtlich, dass der begonnene Weg nun erfolgreich begann werden kann. Der Parteitag forderte mit großer Mehrheit, dass die Partei sich nun im Hinblick auf die für uns chancenreiche Europawahl auf die Themen Euro und EU fokussiert. In diesem Themenkomplex hat LKR die größte Expertise.MdEP Ulrike Trebesius hielt in diesem Sinne einen Vortrag zum Thema EU unter den Folgen des Brexit. Hier wird von unseren Abgeordneten der EKR_Fraktion des Europäischen Parlaments insbesondere gefordert, dass die EU sich vom harten Kurs gegen London abwendet und Großbritannien faire Konditionen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Binnenmarkt anbietet. LKR ist der Meinung, dass Deutschland sich keinen Gefallen tut, wenn es die Zusammenarbeit mit Großbritannien erschwert.Haar, den 30. September 2017



Bildinformation: Horst Krebs