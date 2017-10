Gestalten Sie jetzt Monatskalender mit Werbefläche in Ihrem Coporate Design

Der Monatskalender bietet in jeder Hinsicht eine große Auswahl und Vielfalt. Kalendarien von drei bis sieben Monaten, unterschiedliche Formate, Zusatzfunktionen und Veredelungsmöglichkeiten zeichnen die praktischen Kalender vom PRINTAS Kalenderverlag aus. Die Werbefläche auf dem Kalender, verteilt auf Kopf-, Fuß und Zwischenzeilen, eignet sich optimal für eine individuelle Gestaltung in Ihrem Corporate Design. Nehmen Sie die optische Wirkung und den Werbeeffekt Ihrer Kalender selbst in die Hand, punkten Sie mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrem Schriftbild!Das Corporate Design als Teil der Corporate IdentityDie Identität Ihres Unternehmens ist unverwechselbar! Wenn Sie eine einzigartige CI geschaffen haben, spielt der Außenauftritt eine wesentliche Rolle. Ihr Logo macht Eindruck, Kunden erkennen die Farben und den Aufbau. Der Monatskalender als Werbemittel bietet mit bedruckbaren Werbeflächen die Grundlage für Ihre Werbebotschaft. Nutzen Sie darüber hinaus nicht nur die Werbefläche an sich, sondern auch die Chance, mit einer individuellen Optik eine dauerhafte Wirkung zu erzielen.Der Monatskalender ist laufend im Blickfeld. Er ist ganzjährig im Einsatz, kein anderer Werbeträger bietet einen vergleichbaren Nutzen. Das Unternehmen PRINTAS hat die Voraussetzungen, damit Sie Ihre Werbekalender nach Ihren Vorstellungen gestalten können. Sie wählen Art, Ausführung und Format des Kalenders, zum Beispiel für drei, vier oder mehr Monate. Ihre eigenen Dateien mit Logo oder Bild können Sie in den Dateiformaten PDF, PNG oder JPG hochladen. Für die Werbeeindrucke im Kopf und in den Zwischenzeilen haben Sie die Möglichkeit der Farbwahl. PRINTAS erstellt ein Angebot und sendet Ihnen zusammen mit dem Angebot einen Musterkalender zu. Auf Wunsch unterstützt Sie das PRINTAS-Team oder übernimmt die Gestaltung komplett nach Ihren Vorgaben.Spezialeffekte für Ihr Corporate DesignDamit nicht genug: Logos und Motive auf dem Kalenderkopf können Sie mit speziellen Lackierungen effektvoll betonen. PRINTAS bietet diverse Lackierungsvarianten an, zum Beispiel mit Relieflacken oder sogar Duftlacken. So verleihen Sie dem Monatskalender eine individuelle, besondere Note.Monatskalender 2018 im Corporate Design sind natürlich auch in Ihrem eigenen Unternehmen das perfekte Aushängeschild. An den Arbeitsplätzen Ihrer Mitarbeiter leistet der praktische Planungskalender täglich gute Dienste. Für Ihre Kunden und Geschäftspartner ist der Monatskalender 2018 ein Werbemittel, das Ihren guten Namen von Januar bis Dezember sichtbar macht. Nutzen Sie die Werbefläche für Ihre Kontaktdaten, Ihr Logo und Ihren Slogan - PRINTAS Kalenderverlag sorgt für den perfekten Druck und die pünktliche Lieferung in jeder gewünschten Menge.



Bildinformation: PRINTAS Kalenderverlag GmbH