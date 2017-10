Pressemitteilung von Gorgonit

Harmonisierung für Mensch und Lebensumfeld.





Im Sinne des Aufstiegs und der Erhöhung des Bewusstseins haben wir unser Amulett "The Rise" ins Leben gerufen. Es erstrahlt in außergewöhnlichem Glanz und hilft dabei, sich vor negativen Energien und Einflüssen im Alltag, sowie vor DOR (= Deadly Orgon Radiation) zu schützen. Seine spezielle Form verleiht ihm den Charakter eines kleinen Diamanten. Dieses Amulett soll nicht nur vor negativen Energien schützen, sondern vor allem dabei helfen, sich positiven Energien zu öffnen und die Verbindung zum höheren Selbst wieder zu finden. Die Farbpalette lässt keine Wünsche offen und bietet etwas für jeden Geschmack. Das Amulett wirkt zeitlos und lässt sich angenehm auf der Haut oder auch über der Kleidung zu jedem Outfit tragen.



Bildinformation: Gorgonit - Orgonit Amulett - The Rise

Gorgonit ist ein kleines Unternehmen aus Kärnten in Österreich, welches in liebevoller Handarbeit Orgonite herstellt. Michael, der Gorgonit in die Welt gerufen hat, stellt unsere Orgonite im Mehrschichtverfahren her, gibt ihnen später den nötigen Schliff, damit es keine scharfen Kanten oder Ecken geben kann und kümmert sich um die Harmonisierung der Orgonite. Iris - Michaels Jugendliebe und Lebensgefährtin - bringt unsere Orgonite beim Polieren auf Hochglanz, fotografiert sie und schreibt all unsere Texte. Um unsere Social Media und Website Betreuung kümmert sich Michael und hält alles up to date. Uns ist es sehr wichtig, alles selbst zu machen und unabhängig zu sein. So läuft bei uns alles harmonisch Hand in Hand und nichts davon wird in fremde Hände gelegt. Wir wollen mit unserer Arbeit einen Beitrag zum Wohle der Menschen, Tiere und der Erde leisten. Um in Zeiten von Belastungen durch E-Smog, immer steigenden Anforderungen und Stress im Alltag, der Welt ein Stück Harmonie zurückzugeben. Die Menschen sollen aufwachen aus dieser negativ und dunkel manipulierten Welt und ihr Bewusstsein erhöhen.

