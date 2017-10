Greenpicks – Eco & Upcycling Market feiert 5-jähriges Jubiläum

Köln, 1. Oktober 2017 – Seit seiner Gründung 2012 hat Greenpicks – Eco & Upcycling Market es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltigen Konsum zu fördern und das Konzept des Upcycling bekannter zu machen. Auf der zweisprachigen Online-Plattform ( www.greenpicks.de ) erhalten deutsche und europäische Anbieter nachhaltiger Produkte und interessierte Endverbraucher die Möglichkeit zueinander zu finden. Im Vordergrund steht die Transparenz über nachhaltige Herstellungsweisen und Inhaltsstoffe, die bei jedem angebotenen Produkt mittels Nachhaltigkeitskriterien klar beschrieben werden.Greenpicks begeht sein Jubiläum mit einer 5-teiligen Gewinnspielserie. Es warten tolle Überraschungen auf alle Fans des Online-Marktplatzes. Nähere Informationen dazu auf der Webseite unter www.greenpicks.de/de/gewinnspiele Erfolgreicher Relaunch 2015Der im Mai 2015 vollzogene Relaunch brachte den erhofften Erfolg. Seitdem verzeichnet Greenpicks eine stetige positive Entwicklung hinsichtlich der Vielfalt angebotener Produkte und steigender Besucherzahlen der Webseite. “Mit steigender Bekanntheit geben wir immer mehr Verbrauchern die Gelegenheit, sich für einen nachhaltigen Lebensstil inspirieren zu lassen. Damit wird Greenpicks zu einer ernstzunehmenden Alternative zu konventionellem Online-Shopping.“ sagt Annette Husmann, Inhaberin von Greenpicks.Förderung suffizienter LebensstileFür die Zukunft ist eine stärkere Ausrichtung auf die Förderung suffizienter Lebensstile geplant. „Wir leben in einer Zeit, die von Massenkonsum und Überfluss geprägt ist. Greenpicks will dem zukünftig noch stärker mit einem Angebot entgegentreten, welches auf Ressourcenschonung ausgerichtet ist und dem Motto „Weniger statt mehr“ folgt. Schwerpunkt ist dabei die Steigerung der Lebensqualität des Einzelnen.“ so Husmann. „Themen wie Upcycling, ZeroWaste oder LowWaste und Plastikfrei leben sind schon heute Teil des Programms. Dieses werden wir um weitere Themen erweitern und somit eine klar erkennbare Ausrichtung des Angebots von Greenpicks auf suffiziente Lebensstile erreichen.“Das Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens findet sich auch in der Geschäftsphilosophie von Greenpicks wieder. „Wir betreiben unseren Marktplatz aus eigener Kraft, unabhängig von Investoren.“ sagt Husmann.



Bildinformation: ©Greenpicks