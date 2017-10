Frankfurt, 2. Oktober 2017. Draußen wird es langsam kalt und ungemütlich – genau die richtige Zeit, um einmal richtig die Seele baumeln zu lassen, Energie zu tanken und einen entspannten Ausgleich zum grauen Alltag zu finden. Noch bis zum 31. Dezember 2017 nimmt das MeridianSpa Skyline Plaza Erholungssuchende bei der „Raija-Massage“ mit auf eine Relaxreise der besonderen Art.Knapp eine Stunde lang werden Gäste des MeridianSpa Skyline Plaza bei einer wohltuenden Massage mit warmen Steinen, duftendem Öl, sanften Musikklängen und dem Geräusch von knisterndem Feuer verwöhnt. Die Sinnesreise schickt sie auf die Spuren des finnischen „Raija“ – der aufgehenden Sonne. Eigens für das MeridianSpa entwickelt, ist das Massageöl mit Zeder und Ambra angereichert und erinnert an einzigartige Polarnächte. Bei der wohltuenden Raija-Massage werden echte Lava-Steine auf die Energiepunkte des Rückens gelegt, um den Wärmefluss des Körpers von Kopf bis Fuß zu durchdringen und Verspannungen zu lösen. Durch den Duft des Öls in Verbindung mit gezielten Massagegriffen werden Körper und Geist in einen Zustand völliger Entspannung versetzt. Die reichhaltigen Inhaltsstoffe pflegen zusätzlich die Haut und verleihen ihr ein samtig weiches Gefühl. Schnell taucht der Gast in eine Welt voller Entspannung ein und vergisst bei der abschließenden Massage an den Schläfen die letzten Alltagssorgen.Die Massage dauert circa 55 Minuten und kostet für Mitglieder des MeridianSpa Skyline Plaza 66 Euro. Tagesgäste zahlen 69 Euro. Das Massageöl ist ausschließlich im MeridianSpa für einen Preis von 19,50 Euro für 150 ml erhältlich. Terminvereinbarungen für das Massagespecial sind direkt vor Ort, telefonisch unter 069/74 30 765-0 oder bequem über die MeridianSpa-App möglich. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.meridianspa.de



Bildinformation: Auf den Spuren der aufgehenden Sonne: Raija-Massage im MeridianSpa Skyline Plaza