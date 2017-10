Aktuelles von Europas wichtigstem Krebskongress: Kongressbericht vom ESMO 2017

Die Kongressplattform www.hematooncology.com hat einen Bericht vom Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO) veröffentlicht. Dieser fand vom 8. bis 12. September in Madrid statt. Der Bericht liefert Ärzten Informationen zu den aktuellsten Entwicklungen bei den Themen Pankreaskarzinom, Mammakarzinom und nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC). Die vorgestellten Ergebnisse haben das Potenzial, die klinische Praxis zu verändern.Stuttgart, 02. Oktober 2017 – Auf dem ESMO-Kongress wurden aktuelle Daten zu neuen Therapiemöglichkeiten bei Pankreaskarzinom, Mammakarzinom und NSCLC präsentiert. Die Ergebnisse des Kongresses werden im Bericht auf www.hematooncology.com in deutscher Sprache zusammengefasst und von hämatoonkologischen Experten in ihrer Relevanz für den klinischen Alltag bewertet: Dr. med. C. Benedikt Westphalen, Arzt am Klinikum der Universität München und Koordinator klinische Forschung des Comprehensive Cancer Centers München, berichtet zum Pankreaskarzinom, Prof. Dr. med. Cornelia Liedtke, leitende Oberärztin an der Klinik für Gynäkologie der Charité in Berlin, berichtet zum Mammakarzinom und Dr. med. Jürgen Alt, Oberarzt an der Medizinischen Klinik III der Universitätsmedizin Mainz, berichtet zum NSCLC.Das Pankreaskarzinom könnte nach Registerdaten zwischen 2020 und 2030 zur zweithäufigsten krebsbedingten Todesursache werden. Glücklicherweise werden derzeit immer besser wirksamere Alternativen zu bestehenden Medikamenten entwickelt. Das Mammakarzinom hat zwar eine bessere Prognose als das Pankreaskarzinom, doch ist grundsätzlich auch hier weiterhin die Entwicklung effektiverer Therapien wichtig. „Auch wenn die Prognose verschiedener Mammakarzinomsubgruppen mittlerweile exzellent ist, erleidet eine signifikante Anzahl an Patientinnen dennoch Rezidive und verstirbt an den Folgen der Erkrankung“, sagt Prof. Dr. med. Cornelia Liedtke. Und auch beim NSCLC gibt es wichtige Entwicklungen. So zeigen neue Daten einen Nutzen der Immuntherapie bei NSCLC jetzt auch im inoperablen Stadium III.Die Kongressplattform www.hematooncology.com berichtet in regelmäßigen Abständen von den wichtigsten hämatoonkologischen Kongressen weltweit. Die Berichte werden dabei von ausgewiesenen Experten in deutscher Sprache verfasst. Sie sollen Ärzten, die nicht an den Kongressen teilnehmen können, als kompakte und praxisnahe Informationsquelle dienen. „Die Informationsflut in der Medizin wird immer größer. Mit unserer Plattform wollen wir Ärzten dabei helfen, den Überblick zu behalten“, sagt Dr. med. Christofer Coenen, Arzt und Geschäftsführer der medizinwelten-services GmbH, die die Plattform mit Unterstützung der Firma Celgene betreibt.Ärzte können auf www.hematooncology.com auch einen Newsletter abonnieren, der regelmäßig über die anstehenden Kongresse, neue Kongressberichte sowie interessante Neuigkeiten in der Hämatoonkologie informiert. So können die Leser wissenschaftlich und klinisch auf dem Laufenden bleiben, auch wenn ein Kongressbesuch nicht möglich ist. Ein Archiv bietet eine Rückschau auf frühere Kongresse.



Bildinformation: Aktuelles von Europas wichtigstem Krebskongress: Kongressbericht vom ESMO 2017