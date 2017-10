GOD mbH übernimmt datenbanken24.de

Braunschweig, 27. September 2017 – Die GOD Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung mbH hat zum 1. Juli 2017 die Geschäfte der MANETEC GmbH & Co. KG übernommen. Der führende IT-Dienstleister im Bereich IT Sourcing kann durch die freundliche Übernahme des Cloud-Spezialisten sein Portfolio um moderne Cloud-Services erweitern und Kunden jetzt ein erweitertes Dienstleistungsspektrum anbieten.MANETEC hat sich in der IT-Welt als Provider des Cloud-Services datenbanken24.de und rent-a-base.com einen Namen gemacht. Das junge, innovative Team konnte für namhafte Kunden eine Reihe erfolgreicher Projekte umsetzen. Aufgrund der personellen und finanziellen Kapazitäten war das Unternehmen allerdings an seine Wachstumsgrenzen gestoßen. Durch den Kontakt mit GOD und den daraus resultierenden Gesprächen wurde eine freundliche Firmenübernahme eingeleitet, von der beide Seiten profitieren.„GOD hat im Rahmen der Vereinbarung das weit entwickelte Know-How eines kompetenten Teams übernommen, das sich auf Cloud-Dienste spezialisiert und sich im Markt bereits erfolgreich positioniert hat“, kommentiert Igor Krahne, Geschäftsführer der Braunschweiger GOD. „Wir als IT-Dienstleister konnten somit unser Portfolio um etablierte Internet-Clouddienste erweitern, die inzwischen von unseren Kunden verstärkt nachgefragt werden, bislang in unserem Angebot aber fehlten.“Als eigenständiger Bereich von GOD hat das Cloud-Team von datenbanken24.de jetzt die finanzielle Stabilität, die für eine geschäftliche Weiterentwicklung zwingend notwendig ist. Darüber hinaus steht durch die langjährige Marktpräsenz von GOD eine Vielzahl von IT-Plattformen und Schnittstellen aus unterschiedlichen technischen Bereichen zur Verfügung. Damit kann das ehemalige datenbanken24.de-Team jetzt seinen Aktionsradius erweitern und Lösungen anbieten, die in dieser Form bis dato nicht möglich waren. „Von der Übernahme profitieren aber nicht nur die beiden Vertragspartner, sondern auch die jeweiligen Kunden“, bringt es Igor Krahne auf den Punkt. „Eine Win-Win-Situation auf ganzer Ebene.“Zwei Welten werden zusammengeführtGOD entwickelt seit 1985 Software für große Unternehmen und bedient unterschiedlichste Branchen, angefangen von Automotive, über Logistik, Handel oder die Finanzindustrie sowie Verkehrsbetriebe, um nur einige zu nennen. In allen Marktsegmenten verzeichnet GOD seit geraumer Zeit eine verstärkte Nachfrage nach innovativen Cloud-Lösungen. Das ist laut Igor Krahne eine Herausforderung für IT-Dienstleister, denn Kunden erwarten mittlerweile von ihren IT-Partnern das entsprechende Fachwissen, da sie selbst darüber meist nicht verfügen. Cloud-Lösungen sollen kompetent geplant und realisiert werden sowie nach der Testphase im Produktivbetrieb sicher und stabil laufen.Damit wollen Kunden nicht zuletzt ihre Investitionen schützen. „Bei künftigen Projekten werden Synergien verstärkt eine Rolle spielen, denn gerade in größeren Unternehmen trifft die „alte Welt“ der klassischen IT zunehmend auf die „neue Welt“ der Internet-Cloud. Mit der neu gewonnenen Kompetenz durch die innovativen Cloud-Kollegen, die wir mit der Erfahrung unserer klassischen IT-Entwickler verknüpfen, können wir unseren Kunden in Zukunft noch attraktivere Lösungen anbieten“, erklärt GOD-Geschäftsführer Igor Krahne. GOD sei deshalb in der Lage, auch neue und zukunftsträchtige Themen sowie einen weitreichenden Service aus einer Hand anzubieten, was die Kundenbindung und -zufriedenheit langfristig erhöht. Durch die Übernahme der Cloud-Spezialisten von datenbanken24.de sieht GOD sich jetzt in der Lage, Visionen umzusetzen und ein neues Kundenpotenzial auszuschöpfen, mit dem sich national und international neue Märkte aufrollen lassen.



Bildinformation: GOD Logo