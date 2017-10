Designklassiker Luxo Ninety mit Smartphone-Ladeoption

Hildesheim, 27. September 2017 – Die Luxo Ninety des norwegischen Leuchtenherstellers Glamox ist äußerst energieeffizient und überzeugt mit einer asymmetrischen Lichtverteilung. Dank des hellen, warmen Lichts und einer hervorragenden Farbwiedergabe, eignet sie sich für nahezu jede Büroumgebung. Der federbalancierte Leuchtenkopf garantiert dabei eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit. Die Ninety ist dimmbar und schaltet sich automatisch ab, um Energie zu sparen. Da heutzutage Smartphone und Tablet zu fast jedem Arbeitsplatz gehören, ist es für Glamox ein logischer Schritt beim aktuellen Relaunch der Leuchte eine komfortable Lademöglichkeit via USB-Buchse zu integrieren.Die LED-Arbeitsplatzleuchte Ninety von Glamox ist seit jeher eine der beliebtesten Luxo-Designerleuchten. Das Modell zeichnet im Besonderen die gelungene Kombination aus Design und Funktionalität aus. Mit dem aktuellen Relaunch punktet der Designklassiker nun mit einer USB-Buchse, welche dezent im optional erhältlichen Tischfuß integriert ist.Preisgekröntes Design von Shawn LittrellDer amerikanische Industriedesigner Shawn Littrell lässt sich für seine Arbeiten gerne von neuen Materialien und Technologien inspirieren. Sein Ziel ist es Produkte zu schaffen, die wenig Energie verbrauchen und das Leben der Anwender auf sinnvolle Weise zu ergänzen. Seine Entwürfe zeichnen sich durch klare Linien und weiche Kurven aus. Mit ihnen erschafft er harmonische Objekte, die gleichzeitig eine besondere Wirkung und hilfreiche Funktionen haben.Verfügbarkeit und weitere InformationenDie Ninety ist in weiß, schwarz oder aluminiumgrau erhältlich. Die Standardausführung wird mit einer Tischklemme geliefert. Der Tischfuß mit USB-Buchse sowie weiteres Montagezubehör sind separat bestellbar. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: http://glamox.com/de/news/post/ninety-relaunch-of-popular-designer-task-light7

