95 % weniger Bandbreitenbedarf bei Videoübertragungen: Arkadin präsentiert Power Enterprise Streaming von Kollective

Frankfurt, 27. September 2017 - Arkadin, ein Unternehmen der NTT Communications Group und weltweit einer der führenden Anbieter von Unified Communications- und Collaboration-Services, und Kollective, ein führender Anbieter von Software-gesteuerten Content-Delivery-Netzwerken, unterstützen Kunden gemeinsam bei der hochperformanten Bereitstellung von Videoinhalten in Enterprise-Netzen. Die beiden Partner kombinieren Arkadins breites Portfolio von Event-Management-Services mit dem Software-gesteuerten Enterprise Content Delivery Network (SD-ECDN) von Kollective, um On-Demand-Videos und Livestreams ressourcenschonend und in hervorragender Qualität über das vorhandene WAN des Kunden zu verteilen."Die Videokommunikation gewinnt in modernen Unternehmen rasant an Bedeutung. Doch all die Online-Meetings, Videos und Webinare stellen für die IT-Teams eine enorme Herausforderung dar", erklärt Heiko Kroh, Head of Customer Events - EMEA bei Arkadin. "Wenn in einem Konzern Tausende von Mitarbeitern gleichzeitig auf den Webcast des CEOs zugreifen, bricht die Bandbreite unweigerlich ein. Gemeinsam mit Kollective haben wir daher eine Software-gesteuerte Lösung entwickelt, mit der sich bis zu 95 Prozent der Videobandbreite einsparen lassen. So können unsere Kunden von den Vorzügen der Videokommunikation profitieren, ohne ihre Infrastrukturen kostspielig aufzubohren."Software-gesteuerte Distribution der InhalteIm Mittelpunkt der Lösung steht das SD-ECDN von Kollective: Die Cloud-Plattform bündelt die Endpoints des Kunden in einer intelligenten, Software-gesteuerten Infrastruktur und stellt anschließend mithilfe innovativer Content-Distribution- und Routing-Features die effiziente und ressourcenschonende Verteilung der Inhalte zwischen den Peers sicher. Dabei trägt jeder neue Endpoint zusätzlich zur Dichte des Grids - und damit zur Intelligenz und Skalierbarkeit des Gesamtsystems - bei.Im Zusammenspiel mit der leistungsfähigen Netzinfrastruktur von Arkadin und NTT Communications ermöglicht es die Lösung den Unternehmen, alle Spielarten der Videokommunikation in hoher Qualität mit verbindlichen SLA bereitzustellen: vom Live-Video-Webcast über internationale Videokonferenzen bis hin zu On-Demand-Angeboten und Videoportalen. Das Angebot richtet sich vorrangig an große, dezentral organisierte Unternehmen mit hoher Teilnehmerdichte, in denen bandbreitenintensive Multimedia-Inhalte einen großen Anteil am Datenvolumen ausmachen. Diese können den Bandbreitenbedarf für Videoübertragungen im Enterprise-WAN erfahrungsgemäß um bis zu 95 Prozent senken und auf diese Weise ihren operativen Overhead und ihre Investitionsvolumen nachhaltig minimieren.Patentierte Network Readiness TestsFlankierend zum Enterprise Power Streaming bieten Arkadin und Kollective für Unternehmen überdies maßgeschneiderte Network Readiness Tests. Aufsetzend auf ein patentiertes Messverfahren wird in Echtzeit bewertet, ob die vorhandene Infrastruktur in der Lage ist, das erwartete Videovolumen zu bewältigen. Unternehmen können so beispielsweise vor einer anstehenden wichtigen Liveübertragung sicherstellen, dass der angestrebte Service-Level durchgehend eingehalten wird.Mehr Informationen über Arkadin und die Arkadin Lösungen im Bereich Videoübertragung finden interessierte Leser unter www.arkadin.de