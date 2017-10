Mallorca in der Photographie

Die Galerie für Kulturkommunikation veröffentlcht ab sofort den 2. Teil des Mallorca Tagebuchs vom 25. August 1914 in einem Projekt von Esther Mitterbauer und Rainer Strzolka.Besuchen Sie uns im Internet unter http://galerie-fuer-kulturkommunikation.de/Mallorca-Galerie/Mallorca-Tagebuch-25-August-2014/ Zeitgleich sind in Werkstatt und Schaulust die folgenden Installationen zu sehen:Altendorf, NordhausenMove your townBergen-BelsenBeelitz HeilstättenFolienlandschaft



Bildinformation: c) Rainer Strzolka