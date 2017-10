Digital Thermostat WiFi für Fußbodenheizungen mit App Steuerung

Digital Thermostat WiFi - sinnvolle Ergänzung der Steuerung beim Smart HomeMit einer Fußbodenheizung bleibt der Boden von Wohnräumen auch im Winter angenehm warm. Um diese Wärme täglich individuell zu regulieren, kann das Digital Thermostat WiFi von Alm Controls sinnvoll eingesetzt werden. So lässt sich für tags und nachts, für Wochenenden und Feiertage oder für längere Zeiten der Abwesenheit jeweils eine gewünschte Bodentemperatur einstellen. Gegen unbeabsichtigtes Verstellen schützt eine Kindersicherung und Tastensperre. Es ist nicht erforderlich, das Digital Thermostat WiFi direkt am Gerät zu programmieren. Nach Bedarf und individuellen Plänen gibt eine App den Befehl für die neuen Einstellungen weiter.Auch für Elektroheizung nutzbar: Digital Thermostat WiFi mit AppWer die Einstellmöglichkeiten für das Digital Thermostat WiFi zunächst testen möchte, finden im Appstore dafür einen QR-Code zum Download. Die App RM Heat wifi remote ist derzeit in englischer Sprache für das iPhone und das Betriebssystem Android verfügbar. Sie umfasst alle Einstellungen, die alternativ auch direkt am Digital Thermostat WiFi von Alm Controls vorgenommen werden können. Voraussetzung zur Nutzung der App ist lediglich eine entsprechende Netzwerkverbindung sowie ein vorhandenes Smartphone. In der Grundeinstellung zeigt die App alle Einstellungen für mögliche Steuerungen übersichtlich an. Der Nutzer kann Temperatur und Zeitraum sowie Datum und Uhrzeit einstellen. Für gute Funktionalität synchronisiert die App die eingestellten Datums- und Stunden- sowie Sekundenzeiten automatisch.Vorteile des Digital Thermostats WiFiGenerell helfen Raumthermostate dabei, ein behagliches Wohnklima bei geringem Energieverbrauch zu schaffen. Punktgenau kann dieses Ziel mit dem Digital Thermostat WiFi für Fußbodenheizungen erreicht werden. Zu beachten ist, dass die Wärmeenergie bei einer Fußbodenheizung zunächst die Bodenbeläge (Estrich, Fliesen und andere Materialien) durchdringen muss. Um hier bei sparsamem Energieeinsatz die gewünschte Temperatur zu erreichen, empfiehlt Alm Controls die Steuerung der Heizzeiten nach Tagen oder Wochen bzw. individuell für Wochentage oder Wochenenden. Zu Zeiten längerer Abwesenheit schaltet auf elektronischen Befehl das Digital Thermostat WiFi die Fußbodenheizung ab. Rechtzeitig vor Rückkehr beginnt der Heizprozess wieder. Dadurch lassen sich in kostenintensiven Energiepreis-Zeiten deutliche Einsparungen erzielen.



Bildinformation: Digital Thermostat WiFi mit App