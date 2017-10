Einzigartiger Schutz für das iPhone 8 & iPhone 8 Plus

Köln, im September 2017 – Auch für die neueste Generation iPhones passt die erfolgreiche Smartphonehülle Mitch von Feuerwear, die in unterschiedlichen Modellgrößen erhältlich ist. Nachhaltig und ökologisch korrekt aus robustem, ausgemustertem Feuerwehrschlauch gefertigt, schützen Mitch 8 das iPhone 8 und Mitch 9 das iPhone 8 Plus zuverlässig in brenzligen Situationen. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Gebrauchsspuren auf dem Schlauch ist jede Hülle ein besonderes Unikat.Beim Thema Sicherheit lassen die Mitch-Kameraden nichts anbrennen und bewahren die neuen Apple-Mobiltelefone vor Beschädigungen oder Wasserspritzern. Die robuste Hülle aus ausgemustertem Feuerwehrschlauch schützt sicher bei Stürzen; das weiche Innenleben aus Microfaser bewahrt das Display vor Kratzern. Ein weiteres zündendes Detail: Damit das Smartphone sicher an Ort und Stelle bleibt, hat Feuerwear an der Oberseite der Hülle eine Lasche mit Klettverschluss angebracht. Beim Öffnen wird das Gerät automatisch ein Stück herausgezogen und ist so jederzeit schnell einsatzbereit.Wie jedes Produkt von Feuerwear wird auch Mitch aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch gefertigt, der sonst als Abfall die Umwelt belasten würde. Die unterschiedlichsten Aufdrucke und Gebrauchsspuren machen dabei jede Schutzhülle zu einem einzigartigen Unikat. Durch das Upcycling wird der Lebenszyklus des robusten Materials verlängert. Die nachhaltige Produktionsweise bei Feuerwear stellt zudem sicher, dass wertvolle Rohstoffe und Ressourcen eingespart werden.Verfügbarkeit und Preis:Alle Ausführungen des Smartphone-Sleeves Mitch sind in den Schlauchfarben Rot und Weiß sowie in Schwarz zum Preis von 39,- Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand im Feuerwear-Webshop sowie bei Einzelhändlern in ganz Deutschland zu bekommen. Über die jeweiligen Größenangaben im Webshop ist der passende Mitch leicht ausgemacht.Weitere Informationen unter diesem Link:



Bildinformation: Feuerwear_Mitch + iPhone 8