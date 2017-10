Der ideale Partner für Bauträger in Leipzig

Auf dem Leipziger Immobilienmarkt gilt für Käufer: nur wer richtig (!) sucht, wird auch finden. Ein blindes Huhn findet nämlich auch hier längst kein Korn mehr. Jedenfalls keines, das ihm schmeckt. Besser sucht man wie ein Profi und findet dann auch das richtige Objekt. Aber auch erfolgreiche Bauträger verkaufen Ihre Objekte überwiegend nicht selbst, sondern arbeiten mit Partnern. Viele setzen dabei seit Jahren auf die Qualität von Kulturdenkmal aus Leipzig."Wenn andere Makler bereits lange aufgegeben haben, kämpft das Kulturdenkmal-Team in Leipzig bis zuletzt. Es setzt sein Versprechen gegenüber dem Bauträger in die Tat um und verkauft das Objekt bis auf die letzte Einheit vollständig." So die Geschäftsleitung der Kulturdenkmal.de GmbH Leipzig.Der typische Anfängerfehler: "Schicken Sie mir mal alles, was Sie gerade haben - Exposes, Grundrisse, Standorte, etc. Ich schaue es mir dann an und dann melde ich mich wieder bei Ihnen. Bitte sehen Sie ab von Kontaktaufnahmen über Telefon oder Email!"Da sträuben sich die Nackenhaare eines jeden Bauträgers. Solche Anfragen schießen zu 99 % am Ziel vorbei. Und doch verstopfen jeden Tag viele dieser Anfragen die Email-Accounts der Leipziger Bauträger und Immobilien-Vertriebe. Lästige Serienbriefe, nur diesmal nicht von Firmen blind losgefeuert, sondern von Kunden. Genauer gesagt, von solchen, die es gerne wären. "Reverse Spamming" könnte man es nennen - mal anders herum.Wer eine solche Anfrage stellt, outet sich sofort. Er zeigt, dass er keine Ahnung vom Immobiliengeschäft hat und mit seiner Suche noch ganz am Anfang eines langen Weges steht. Er erhofft sich auf diese Weise einen ersten Überblick über den Markt zu bekommen und sich dabei vielleicht auch gleich ein paar Rosinen herauszupicken. Er glaubt allen Ernstes, Bauträger oder Makler ballern ihre besten Juwelen einfach mal so im Web herum und warten dann wochenlang regungslos, bis sich irgendjemand erbarmt und den Weg nach Leipzig findet - nachdem man ihm aber bitte wochenlang brav auf weitere Emails geantwortet und ihm das gesamte Immobilienbusiness lang und breit erklärt hat. Die Zeit dafür hat kein Bauträger - und ebenso wenig die Lust dazu.Die Juwelen, die jeder sucht, die soliden Kapitalanlagen für erfahrene und kluge Investoren - sie sind viel zu schnell vergeben, als dass man sich lange mit den nicht wirklich ernst gemeinten Anfragen abgeben kann.Leipzig ist "No Country for Old Anfänger".Aber was machen diejenigen, die es wirklich ernst meinen und zielgerichtet suchen - und vor allem auch finden - wollen? Die mit ihrem Kapital am Boom der Stadt und ihrer Region teilhaben möchten, und zwar effizient auf dem direkten Weg, ohne wertvolle Zeit zu vergeuden?Erst einmal sollte man sich über sich selber im Klaren sein. Wissen, was man will und was man kann. Daran scheitert es sonst am Ende leicht. Erst wenn man sich ein klares Bild über sein eigenes Anlage-Profil gemacht hat, kann man effizient auf die Suche gehen. Aber auch dann ist es von Vorteil, wenn man schnell passende Objekte von zuverlässigen Bauträgern findet und diese auch als solche erkennt. Und selbst hier bleibt oft noch die Ungewissheit, ob es nicht doch irgendwo etwas Besseres gegeben hätte. Irgendwann wird man so vielleicht schon fündig, aber es ist mühsam und es dauert lange. Die besten Perlen sind dann schon weg. Der Suchende muss sich seine eigene permanente Aktionsstruktur aufbauen.So mancher findiger Makler, der einen ganzen Bauchladen an Objekten vertickert und am Ende jeden doch wieder sich selbst überlässt, ist auch keine große Hilfe. Weder für den Kunden, noch für den Bauträger. Ein paar schnelle, einfache Geschäfte nimmt er mit, aber sobald es dann in die Kunst der kundenspezifischen und verantwortungsvollen Beratung geht, steigt er meist aus und ist schon wieder beim nächsten Lollipop.Was erfahrungsgemäß alle Seiten zum Ziel führt, ist ein Immobilienvertrieb, der einem fundierten, kundenorientierten Beratungsansatz folgt. Er scannt den Immobilienmarkt permanent, steht mit sämtlichen relevanten Bauträgern im Kontakt und weiß somit in jedem Augenblick, welche Objekte verfügbar sind - er kennt somit auch schon diejenigen, die noch in der Projektierung stecken, also erst in einigen Monaten für die breite Masse zugänglich sind. Mit jedem neuen Kaufinteressent klärt er im persönlichen Gespräch seine individuelle Situation und Möglichkeiten und erstellt ein spezifisches Anlageprofil. Darin hebt er sich klar vom einfachen Immobilienmakler ab. Nun ist es in der Regel ein Leichtes, Angebot und Nachfrage miteinander zu vereinbaren und dem Kunden kurzfristig ein für ihn persönlich passendes Objekt auszuwählen. Besonders beim Thema Denkmalschutz ist einiges an Know-How gefragt. Kulturdenkmal punktet hier mit einem erfahrenen und engagierten Vertrieb, bei dem der Einzelne bereits bis zu 30 Jahre Erfahrung in der Immobilie mitbringt. Als besonders wertvoller Spezialist hat sich zudem der eigene "in-house" Steuerfachmann erwiesen.Wer denkt, dass er damit das Ziel schon erreicht hat, irrt allerdings. Denn während der Bauphase treten immer wieder Fragen und Abstimmungsbedarfe auf - glücklich, wer auch hier einen erfahrenen Profi als Berater an seiner Seite hat.Wir von Kulturdenkmal.de folgen diesem integrierten persönlichen Beratungsansatz seit jeher. Wir begleiten Bauträger wie auch Erwerber von Anfang des Such- und Angebotsprozesses bis zur erfolgreichen Übergabe - und gerne auch noch danach. Dass wir dies ganz im Interesse aller Beteiligten tun, bestätigen unsere ausgewählten Leipziger Bauträger, für die wir seit vielen Jahren aktiv sind, aber auch unsere lange Liste an zufriedenen Kunden, die häufig wiederholt über uns kaufen. Das schafft eine permanente Identifikationsebene. Außerdem wird eine qualifizierte Wachstumskonzeption aufgebaut und verfestigt. Nicht zuletzt bestätigen uns die regelmäßig durchgeführten Tests unabhängiger Medien wie ua. Capital und Die Welt (2017: Geprüft wurden 55 Immobilienmakler/Immobilienvertriebe in Leipzig, Platz 1 belegte die Kulturdenkmal.de GmbH).



Bildinformation: Logo der Kulturdenkmal.de GmbH Leipzig