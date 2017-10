myROBOT – das neue Robotik-Magazin für Kinder

Ihre Kinder fit für die Zukunft zu machen – das ist der Wunsch von Eltern. In einer sich stetig verändernden Welt gilt es, den Kindern das Wissen und die Fähigkeiten mitzugeben, sich zurechtzufinden und ihr Leben positiv zu gestalten.



Immer wichtiger werden dabei die Kenntnisse digitaler Prozesse, von Automation und Programmierung. Die speziellen Denkweisen und ein ganz neues Herangehen an Problemlösungen werden die Berufswelt des 21. Jahrhunderts prägen.



Die Grundlagen für dieses Denken werden bereits im Kindesalter gelegt – und das am besten spielerisch. Eine ideale Art sich mit zahlreichen Technologien zu beschäftigen sind Roboter. Sie verbinden mechanische, elektronische und programmiertechnische Grundlagen und vermitteln Wissen in einer Form, die Kindern Spaß macht und sie fasziniert.



myROBOT beschäftigt sich umfassend mit dem Thema Roboter für Kinder. Grundlagen werden genauso vermittelt, wie verschiedene Roboter vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile aufgeführt. Dabei werden die Roboter auch von Kindern getestet, um ihre ganz spezielle Sichtweise mit in die Beiträge einfließen zu lassen.



Den Kindern werden in passender Form die Informationen gegeben, die sie zu einem erfolgreichen Einstieg in das Zukunftsthema Robotik benötigen. Durch ein altersgerechtes Layout mit einem hohen Bildanteil werden die Kinder zum Einstieg in die Beiträge motiviert.



Die Beschäftigung mit dem Roboter soll Spaß machen, denn nichts ist sinnloser, als ein Roboter, der unbenutzt in der Ecke liegt. Daher wendet sich myROBOT in den Beiträgen auch jeweils mit speziellen Informationen an die Eltern, damit diese ihre Kinder bei der Beschäftigung mit dem Roboter unterstützen können – und zudem selbst auch verstehen, was ihr Kind damit macht. So können Kinder und Eltern zusammen die faszinierende Welt der Roboter, der Elektronik und Informatik entdecken und verstehen.



Das Wissen für das 21. Jahrhundert ansprechend und altersgerecht vermittelt - das ist myROBOT.