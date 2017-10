Neuer Titel von Steven Reiss: "The Reiss Motivation Profile® - What Motivates You?"

"What motivates you?" Eine Frage, die Steven Reiss Zeit seines Lebens beschäftigte und die schlussendlich in der Entwicklung des Reiss Motivation Profile® mündete. Der im Jahr 2016 verstorbene Reiss entwickelte das Tool fortwährend weiter. Sein Ziel: Das Instrument zur Persönlichkeitsdiagnostik für unterschiedlichste Branchen zielgerichtet nutzbar zu machen. In diese Fußstapfen tritt die RMP germany GmbH, die seit Mitte 2017 exklusiver Lizenzinhaber des Reiss Motivation Profile® in Deutschland ist. In enger Kooperation mit den Nachfahren von Steven Reiss haben die Inhaber nun gemeinsam ein neues Buch herausgegeben, welches auf bisher unveröffentlichten Materialien und Gedanken von Steven Reiss fußt. Der englische Titel "The Reiss Motivation Profile®: What Motivates You?" erscheint im Werdewelt Verlags- und Medienhaus und bietet neben wertvollen Basics und Informationen zum Reiss Motivation Profile® auch praxisnahe Tipps für Solopreneurs, wie sie in ihrem beruflichen Alltag von dem Tool profitieren können.Das von Steven Reiss in den 1990er Jahren entwickelte Reiss Motivation Profile® ist eine wissenschaftlich fundierte Einschätzung dessen, was Menschen motiviert. Nach jahrelangen Forschungen mit tausenden von Probanden fand Reiss heraus, dass der Mensch nicht durch ein oder zwei Lebensmotive geprägt ist, sondern durch 16 grundlegende Bedürfnisse. Zur Messung entwickelte er ein Diagnostiktool mit 128 Aussagen zu den verschiedenen Lebensbereichen. Anhand eines mathematischen Verfahrens werden daraus die individuellen Ausprägungen der sogenannten Lebensmotive ermittelt. Das Reiss Motivation Profile® ist das erste empirische Diagnostiktool, das ein ganzheitliches Bild der Motivstruktur zeichnet - gewissermaßen ein individueller Fingerabdruck der Antreiber im Leben. Inzwischen findet das Diagnostikinstrument weltweit Anerkennung und Verbreitung und wird in unterschiedlichsten Praxisfeldern angewendet, unter anderem im Bereich Human Resources, Organisationsentwicklung, Führungskräfteentwicklung und -ausbildung sowie in der Beratung, Konfliktlösung, im Coaching, im Sport, im Bereich der Familien- und Paarberatung als auch im Marketing und im Gesundheitsbereich.RMP germany pflegt einen engen Kontakt zur Familie von Steven Reiss und möchte sein Erbe einem noch größeren Publikum zugänglich machen. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Anwendungsfelder stetig weiterzuentwickeln - damit das Tool praktikabler, schneller und einfacher wird", erklärt Daniele Gianella, der gemeinsam mit Brunello Gianella und Benjamin Schulz sowie Irene Krötlinger und Dr. Maximilian Koch hinter RMP germany steht. Durch die langjährige Erfahrung mit dem Reiss Motivation Profile® bietet die RMP germany bestmögliche Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle, die mehr über die zentralen Lebensmotive wissen möchten.Weitere Informationen über RMP germany finden Sie unter www.rmp-germany.com . Mehr Infos zum Buch sowie eine Bestellmöglichkeit finden Sie unter: www.werdewelt.info/verlag/detail/buch/the-reiss-motivation-profiler-what-motivates-you/



Bildinformation: Neuer Titel von Steven Reiss: "The Reiss Motivation Profile® - What Motivates You?"