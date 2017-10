GCT Semiconductor kooperiert mit Sigfox und kündigt weltweit erste Hybridlösung für zellulare und Sigfox IoT Konnektivität an

Auf der Sigfox World IoT Expo 2017 in Prag haben GCT Semiconductor – ein führender Entwickler und Lieferant von fortschrittlichen mobilen 4G Halbleiterlösungen – und Sigfox – der weltweit führende Anbieter von dedizierter Konnektivität für das Internet der Dinge (IoT) – ihre Partnerschaft bekanntgegeben. Der hochintegrierte Single-Chip GDM7243I von GCT Semiconductor wird die LTE-Kategorie M1 / NB1 / EC-GSM sowie Sigfox Wireless IoT-Konnektivität unterstützen und ist damit eine Hybridlösung, die überlegene Konnektivitätsoptionen für IoT-Anwendungen ohne zusätzliche Stückkosten bietet.Weltweit erste HybridlösungBereits mehrere OEM-Kunden entwerfen Lösungen mit dem neuen GDM7243I SoC von GCT Semiconductor, um verschiedene IoT-Geräte für Tracking, Wearables, Sicherheit, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Industrie und Comsumer zu entwickeln.Der Hybrid-Betrieb von zellularer Mobilfunkanbindung und Sigfox-Konnektivität ermöglicht mehrere innovative Anwendungsfälle, die sowohl die traditionellen zellularen als auch die jungen IoT-Märkte verändern werden: Der GDM7243I SoC ermöglicht es beispielswiese, Trackinggeräte mit extrem langer Batterielaufzeit zu entwickeln und für mehrere Jahre mit dem Sigfox Wireless IoT Netzwerk zu verbinden, ohne dass eine häufige Wiederaufladung erforderlich ist."Wir freuen uns, eng mit Sigfox zusammenzuarbeiten, um diese bislang einzigartige Lösung auf den Markt zu bringen und dadurch für unsere IoT-Kunden eine ultimative Akkulaufzeit sowie eine weltweite Abdeckung zu bieten", sagt John Schlaefer, CEO von GCT Semiconductor, Inc. "Die Integration des Hybrid-Modus für zellulare Mobilfunkanbindung und Sigfox-Konnektivität in unseren GDM7243I SoC erweitert unsere führende Stellung im Markt, indem nun IoT-Geräte ermöglicht werden, die sich im regulären Betrieb mit dem globalen Sigfox-Netzwerk verbinden und nur "on-demand" auf LTE Cat M1, NB1 oder EC-GSM-Netze umstellen.“"Auf dem MWC im Februar 2017 hat Telefonica seine Unterstützung der Sigfox Wireless IoT Konnektivität als komplementäre Technologie zu seinen Mobilfunknetzen bekanntgegeben", sagt Andres Escribano, New IoT Connectivity Director von Telefonica. "Der GDM7243I SoC mit Hybrid-Modus für Sigfox Konnektivität und zellularer Mobilfunkanbindung ist eine innovative Lösung, die ganz im Sinne unserer Partnerschaft mit Sigfox ist und die innovative Geräte und neuartige Nutzungsmodelle ermöglicht, um das Wachstum des IoT-Marktes zu beschleunigen.""GCT Semiconductor bietet mit dem GDM7243I SoC eine innovative Single-Chip Lösung, die erneut unter Beweis stellt, dass die Sigfox Konnektivität und die zellulare LTE Cat M1 / NB1 / EC-GSM Mobilfunkanbindung komplementäre Technologien sind und die das Beste aus beiden Welten nutzt – nämlich eine lange Batterielaufzeit mit Sigfox und einen hohen Durchsatz durch zellulare Mobilfunkanbindung. Wir freuen uns sehr auf eine weltweit erfolgreiche Einführung des GDM7243I SoCs durch Sigfox-Operatoren und Mobilfunkcarrier", sagt Ludovic Le Moan, CEO von Sigfox.Tracking-Geräte, die auf dem GDM7243I SoC basieren, arbeiten zur Standortverfolgung im Sigfox-Netzwerk, wechseln aber im Falle des Verlassens eines Geofencing-Bereichs in das Mobilfunknetz. Hybrid-Geräte können sich mit dem Sigfox Wireless IoT Netzwerk verbinden, um im Low-Power-Modus ausschließlich Benachrichtigungen zu senden und zu empfangen. Das Sigfox-Netzwerk kann aber auch als Backup-Konnektivität für Hybrid-Geräte genutzt werden. Einsatzbereiche der Sigfox-Konnektivität sind in diesem Fall unter anderem Mobilfunkübertragungsbeschränkungen, Überlastungen, Zusammenbrüche oder beabsichtigte Störungen von Sicherheits- und/oder Alarmsystemen. Hybrid-Geräte verbessern zudem die Gerätesicherheit, indem sie die Möglichkeit bieten, gestohlene Telefone und andere Devices global zu lokalisieren und zu deaktivieren sowie Notfallalarm- und Beacon-Funktionen bereitzustellen.GDM7243I VerfügbarkeitDer GDM7243I SoC ist die neueste Ergänzung des 4G LTE Produktportfolio von GCT Semiconductor und ein wichtiger Baustein im Rahmen des Engagements von GCT, Kunden zu unterstützen, die sich auf IoT-Anwendungen konzentrieren. Die Ergänzung der Sigfox Wireless IoT Konnektivität bringt zusätzlichen Nutzen für GCT Kunden. Weiter Informationen über den SoC GDM7243I finden Sie unter www.gctsemi.com . Musterstücke des GDM7243I SoCs können bei Alex Sum (AlexSum@gctsemi.com oder + 1-408-434-8022) angefordert werden.