Berufsunfähigkeitsversicherung der NÜRNBERGER zum Ausbildungsstart

Für Auszubildende lohnt sich der frühe Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung in mehrfacher Hinsicht: Zum einen erhalten sie im Ernstfall kein Geld aus der staatlichen Rentenkasse. Darüber hinaus können Berufsanfänger meist von günstigen Tarifen profitieren. Mit der BU-Versicherung der NÜRNBERGER können Beträge im Laufe des Berufslebens später auch noch flexibel angepasst werden.Berufsanfänger bringen in der Regel den besten Start für das Arbeitsleben mit: Sie sind jung, gesund und voller Elan für die Aufgaben, die sie noch erwarten. Ihre Laufbahn ist meist noch frei von Hindernissen, für viele wird sich der konkrete Lebensweg erst noch entwickeln. Dabei ist der Berufseinstieg auch ein wichtiger Zeitpunkt, um vorzusorgen. Denn neben unseren ganz bewussten Entscheidungen spielen oft auch Geschehnisse, die wir nicht beeinflussen können, wie Zufälle, eine große Rolle. So kann ein plötzlicher Unfall oder eine unerwartete Krankheit beispielsweise zu einer Minderung oder einem Ausfall der Arbeitskraft und damit zu erheblichen beruflichen Einschränkungen oder gar einer Beendigung der Karriere führen.Die NÜRNBERGER Versicherung bietet Auszubildenden mit Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung deshalb schon für diesen frühen Zeitpunkt im Berufsleben einen umfassenden Schutz. Denn tritt der Ernstfall ein, können sich Berufsanfänger nicht auf die staatliche Erwerbsminderungsrente verlassen. Diese kann erst nach einer sogenannten Wartezeit von fünf Beitragsjahren in Anspruch genommen werden. Zudem müssen Antragssteller nachweisen, dass sie mindestens drei Jahre vor dem Eintreten der Erwerbsminderung Pflichtbeiträge im Rahmen einer versicherten Beschäftigung eingezahlt haben.Von günstigen Tarifen profitierenWer sich deshalb vom ersten Arbeitstag an vor finanziellen Einbußen absichern will, sollte nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Hinzu kommt, dass Auszubildende von vorteilhaften Tarifen profitieren können. So sind junge Berufseinsteiger in der Regel nicht gesundheitlich mit Vorerkrankungen oder den Folgen von Unfällen belastet und haben noch ein langes Arbeitsleben vor sich. Entsprechend günstig fallen die Versicherungstarife aus. Unabhängige Experten wie beispielsweise zuletzt die „Geld und Verbraucher Interessenvereinigung" (GVI) raten deshalb immer wieder zum frühen Abschluss einer BU-Versicherung.Flexible Gestaltung mit der NÜRNBERGER VersicherungDie NÜRNBERGER bietet mit ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung für junge Leute aber nicht nur preiswerte Tarife, sondern auch große Flexibilität. Mit einer sogenannten Nachversicherungsgarantie kann der Schutz beispielsweise bei einem Berufsumstieg oder zum Zeitpunkt der Familiengründung individuell an die jeweilige Lebensphase angepasst werden. So sind die Versicherungen immer passend auf den Versicherungsnehmer zugeschnitten und schützen seine Arbeitskraft dauerhaft in vollem Maße. Bricht das Einkommen im Falle einer Krankheit oder den Folgen eines Unfalls weg, kann der Lebensstandard so besser erhalten werden. Neben speziellen Tarifen für Auszubildende bietet die NÜRNBERGER auch für Studierende und sogar für Schüler Angebote zur finanziellen Absicherung.