Roland Berger und Sigfox geben strategische Partnerschaft ULTRA VALUE bekannt

Auf der Sigfox World IoT Expo geben Roland Berger – die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen europäischer Herkunft – und Sigfox – der weltweit führende Anbieter von Kommunikationslösungen für das Internet der Dinge – die strategische Partnerschaft ULTRA VALUE bekannt, die das volle Potenzial des IoT entfalten und neue Geschäftspotenziale für große europäische Unternehmen erschließen soll.



Laut des weltweit zu den führenden Technologie-Marktforschern zählenden Unternehmens Gartner „wird der globale ökonomische Einfluss des IoT bis 2020 auf 2 Billionen Dollar geschätzt, bei mehr als 20 Milliarden angebundener ‚Dinge‘“. Das IoT bietet große Chancen zur Entwicklung neuer Werte, indem es die operative Effizienz verbessert, neue Produkte und Dienstleistungen ermöglicht und neue Geschäftsmodelle hervorbringt.



Das herausragende Potenzial des IoT ergibt sich vor allem daraus, neue Werte durch Datengewinnung, Prozessoptimierung, Kostenreduzierung und die Erschließung neuer Geschäftsmodelle generieren zu können. Dennoch bedeutet es für viele Unternehmen – die derzeit mitten in der digitalen Transformation stecken – eine echte Herausforderung, festzulegen, wie man mit dem IoT in die Phase des Return on Investment (RoI) gelangt.



Mit dem strategischen Wissen von Roland Berger sowie dem tiefen Technologie-Know-how und der Erfahrung von Sigfox im Bereich IoT wird die strategische Partnerschaft ULTRA VALUE neue IoT-Lösungen für große Unternehmen entwerfen, priorisieren, testen und skalieren und dabei die drei wichtigen Dimensionen von IoT-Transformationsprojekten adressieren: Strategie, Menschen und Technologie.



"Durch die Kombination unseres tiefen Wissens über industrielle Geschäftsmodelle und die Transformation von Unternehmen mit der einzigartigen IoT-Kompetenz von Sigfox werden wir in der Lage sein, die Anwendungsfälle mit dem höchsten Wertschöpfungspotenzial für jedes Unternehmen zu ermitteln und damit die wichtigsten strategischen Investitionsbereiche für unsere Kunden zu identifizieren", sagt Charles-Edouard Bouée, CEO von Roland Berger.



Mit der strategischen Partnerschaft ULTRA VALUE wollen Roland Berger und Sigfox die Entwicklung von IoT-Lösungen in Europa beschleunigen, indem sie das Verständnis der IoT-Wertschöpfung im Top-Management vertiefen, den ROI von IoT-Lösungen veranschaulichen und Barrieren der Technologieadaption beseitigen.



"Wir freuen uns, mit Roland Berger zusammenzuarbeiten – der einzigen der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Gemeinsam wollen wir die Transformation von traditionellen Playern sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ausbauen, die das Rückgrat der europäischen Industrie 4.0 bilden", fügt Ludovic Le Moan, CEO von Sigfox, hinzu.