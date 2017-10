Lebendig statt blutleer.

Die fähigsten Außendienst-Mitarbeiter eines Unternehmens fördern mit Nachdruck dessen erfolgreiches Marketing und positives Erscheinungsbild: Imagebroschüren von WORTKOPF gehören zu den bewährten Helfern. WORTKOPF (Werbetexter Andreas Dresch in Mannheim) engagiert sich aktuell wieder für lebendige Image-Inhalte und deren attraktive Aufbereitung (Internet: http://www.wort-kopf.de/freier-texter-gesucht-imagebroschuere-werbetexter-corporate-publishing-text.html ). Sicheres Gespür für Wortschätze und Imagewerbung leitet den Texter dabei, auch schwierige Themen und Branchen darzustellen. Um die Image-Inhalte und die Gestaltung der Broschüre zu einer wertvollen Einheit zu verschmelzen, arbeitet der Werbetexter eng mit den Print-Designern der Unternehmen zusammen.Im Kampf gegen blutleere Konzepte wirken die erfrischend getexteten Broschüren des Mannheimer Werbers wie lebensrettende Transfusionen in der Unternehmenskommunikation. Um Imagebroschüren von besonderer Qualität – und Druckqualität – zu erhalten, übernimmt WORTKOPF häufig nicht nur die kreative Konzeption und Text-Formulierung, sondern auch die Bildrecherche von hochwertigem Material, das die Darstellung von Unternehmen deutlich aufwertet. Bild-Material und Texte sind erfasst in einem Gesamtskript des Werbers, das als hervorragende Arbeitsgrundlage für Unternehmens-Entscheider und für Print-Designer fungiert.WORTKOPF Imagebroschüren sind substanziell, sie formulieren den Nutzwert von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, ziehen magnetisch nach innen – und basieren auf klaren Konzepten, die Unternehmens-Services und –Engagements sinnvoll darstellen: kurz, aber präzise; einfallsreich, aber leicht verständlich formuliert. Der Mannheimer Werbetexter nimmt auch das gestalterische Gesamtergebnis noch einmal sichtbar unter die Lupe: Das inhaltlich-gestalterische Feintuning beginnt in der Abstimmungsphase mit dem Designer. Hier werden Texte nuanciert, pointiert, geschliffen – und, wo nötig, auch zweckhaft verlängert oder gekürzt. Nicht nur die Texte der Imagebroschüre sitzen; auch die Optik entscheidet über den Erfolg.Weil WORTKOPF als langjähriger Texter – und Werbeagentur-Mitarbeiter – mit allen Kreationsfragen vertraut ist, stimmen zufriedene Kunden darin überein: WORTKOPF Imagebroschüren sind sympathische Außendienst-Mitarbeiter, um das Erscheinungsbild eines Unternehmens konsequent zu pflegen. Obwohl die Digitalisierung immer wichtig wird, bleiben Image-Broschüren in gedruckter Form relevant. Sie bringen, etwa beim persönlichen Gespräch mit potenziellen Kunden und Geschäftspartnern, schon den haptischen Vorteil. Alles, was Unternehmen positiv aussehen lässt, ist greifbar nah und präsent, weitaus weniger flüchtig. Imagebroschüren, die ganz klassisch auf Papier gedruckt sind, bleiben deshalb diplomatische Vermittler und Botschafter positiver Unternehmenseigenschaften, zugleich glänzende Außendienstler, die wissen, wie man Business- oder Consumer-Zielgruppen überzeugt.