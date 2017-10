Full-HD-Dashcam mit automatischem Nachtsicht-Modus, G-Sensor und GPS-Empfänger

Der Beifahrer mit dem zuverlässigen Auge: Der hochauflösende Sensor zeichnet auf Wunsch alle Fahrten als brillante Full-HD-Videos auf - am Tag und in der Nacht.Details festhalten: Dank extragrossem 170°-Bildwinkel lassen sich fantastische Roadmovies drehen und die Fahrten durch malerische Städtchen und pulsierende Metropolen werden unvergesslich.Optionaler Unfall-Rekorder: Per Bewegungs- und Beschleunigungs-Sensor nimmt die Dashcam sogar automatisch auf! So hat man im Fall der Fälle den entscheidenden Beweis zur Hand - beispielsweise bei einem Unfall. Egal ob während der Fahrt oder beim Parken.Voller Durchblick auch in der Nacht: Bei Dunkelheit erhöht die Kamera von NavGear die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors. Für optimalen Kontrast schaltet sie ausserdem auf schwarz-weiss um. Ideal zum Aufzeichnen in Tunneln, in der Dämmerung und bei Nachtfahrten.Wahlweise mit GPS-Daten: Per Halterung mit GPS-Empfänger speichert die Dashcam automatisch auch Positionsdaten. So fährt man seine Route zu Hause am PC ganz einfach z.B. über Google Maps nach.- Full-HD-Dashcam MDV-2920.gps mit Bewegungs- und Beschleunigungs-Sensor (G-Sensor)- Farb-LCD-Display mit 6,9 cm (2,7") Bilddiagonale, 320 x 240 Pixel- CMOS-Farbsensor mit 2 Megapixeln- Unterstützte Video-Auflösungen: 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 1280 x 720 Pixel (HD), 640 x 480 Pixel (VGA)- Unterstützte Foto-Auflösungen: bis 12 Megapixel (interpoliert), Format: JPEG- Bildwinkel: 170° Ultra-Weitwinkel- Lichtstarkes Objektiv: Blende f/1,8- Automatischer Nachtsicht-Modus in Schwarz/Weiss: erhöht die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors für bessere Sicht im Dunkeln- G-Sensor: automatische Aufnahme bei abrupter Bewegung, z.B. bei einem Unfall- Bewegungserkennung mit Parkwächter-Funktion: automatische Aufnahme bei Bewegung im Bildfeld- Separate Halterung mit GPS-Empfänger: speichert Positionsdaten auf Wunsch direkt im Video- 2 Aufnahmemodi: Bewegungserkennung, manuell- Belichtungs-Justierung: +/- 2 EV- Aufnahme-Kapazität: bis zu 220 Minuten Full-HD-Video auf microSDHC-Karte mit 32 GB (bitte dazu bestellen)- H.264-Kompression im MOV-Videoformat: hohe Video-Qualität bei geringem Platzbedarf- Mikrofon und Wiedergabe-Funktion sind integriert- Speicher: Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (ab Class 4)- Schnittstellen: Mini-USB, microSD-Slot, Mini-HDMI, GPS- 2 Halterungen mit Kugel-Gelenk: 1x mit Saugnapf und GPS-Empfänger, 1x mit Klebehalterung und ohne GPS-Empfänger- Farbe: schwarz- Stromversorgung: per Mini-USB über Kfz-Netzteil (12 / 24 V, Kabellänge: ca. 3,5 m) oder über USB-Netzteil (bitte dazu bestellen)- Masse Dashcam: 83 x 55 x 33 mm, Gewicht: 95 g- Full-HD-Dashcam inklusive Saugnapf und Klebe-Halterung, Kfz-Netzteil (12 / 24 V) und deutscher AnleitungPreis: CHF 144.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 289.95Bestell-Nr. NX4365Zur Full-HD-Dashcam mit automatischem Nachtsicht-Modus, G-Sensor und GPS-Empfänger



